انتداب العمل الجنائي لمعاينة حريق أعلى عقار بمنطقة بولاق الدكرور

أمرت نيابة الجيزة، بإنتداب المعمل الجنائي لمعاينة حريق أعلى عقار بمنطقة بولاق الدكرور، وذلك عقب فحص آثار الحروق لمعرفة والوقوف على أسبابه وحصر الخسائر الناجمة عنه، وأمرت بسرعة تحريات رجال المباحث.

ومن خلال الفحص تبين، أن النيران شبت أعلى عقار، وقد التهمت محتويات خشبية، وعلى ذلك حاصرها رجال الحماية المدنية الحريق ومنع امتداده، وتمت السيطرة عليها.

وكانت غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة، تلقت إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة وارتفاع ألسنة اللهب بمنطقة مدينة عامر، ببولاق الدكرور.

وعلى الفوردفعت الإدارة العامة للحماية المدنية، بسيارات الإطفاء للسيطرة على الحريق، وذلك بالتنسيق مع مأمور قسم شرطة بولاق الدكرور، وتبين من الفحص نشوب الحريق أعلى عقار مكون من 6 طوابق، وتمت السيطرة على الحريق الذي لم يسفر عن وقوع إصابات.

تم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة والعرض على النيابة للتحقيق.

إرشادات الحريق

وهناك خطوات يتم اتباعها فى حالة حدوث حريق داخل أى شقة، وهى:

1- الاتصال الفورى على رقم 180 المخصص للحماية المدنية دون الانتظار لمعرفة كيفية التعامل مع النيران.

2- إذا كانت النيران فى بداية اشتعالها ومحدودة يمكن السيطرة عليها طبقا لنوع الحريق باستخدام الطفاية.

3- غلق مصادر الغاز والكهرباء فى حالة نشوب حريق.

4- الإسراع فى مغادرة شقتك مع اشتعال النيران لمنع وقوع إصابات.

5-إذا كان الهروب من موقع الحريق يستلزم اختراق منطقة بها نيران فيمكن تغطية الجسم بمفرش أو بطانية مبللة مع مراعاة تغطية الفم والأنف بقماش مبلل لتقليل أثر الدخان.

6- فى حرائق الشقق يكون الهروب لأسفل لأن النار تتجه لأعلى.

7- إذا اضطررت للصعود لأعلى فى حالة نشوب حريق يجب الوصول إلى سطح المبنى ولا تقترب من أسوار السطح، لأنها المسار الطبيعى للدخان والحرارة.

8- فى حالة حدوث اشتعال النيران فى شقتك تجنب استعمال المصعد أثناء عملية الهروب والإخلاء للمبنى تحسبًا لانقطاع أسلاك المصعد.

9- منع تشغيل الموقد للتدفئة لفترات كبيرة تحسبا لحدوث أى ماس كهربى.

10-عدم ترك كميات من الخشب مشتعلة داخل الشقة قبل نوم أصحابها.