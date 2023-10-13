مفاجأة.. هاني شاكر يعلن العودة للتمثيل بعد غياب 40 عامًا (فيديو)

قال الفنان هانى شاكر، إنه يستعد لطرح مجموعة من الأغاني الجديدة خلال الفترة المقبلة، موضحًا ومشيرًا إلى أنه قدَّم مجموعة من الأغاني المختلفة، الصيف الماضي، وحققتْ نجاحًا وقبولًا لدى الجمهور.

المسلسل مكتوب.. ومستني شركة الإنتاج المناسبة:

أكد هاني شاكر، خلال حواره مع برنامج "سبوت لايت"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء اليوم الجمعة، أنه قرر العودة إلى التمثيل مجددا بعد غياب 40 عامًا، بعد أن قدَّم آخر عمل سينمائي في فترة السبعينيات، قائلًا: "المسلسل مكتوب.. ومستني شركة الإنتاج المناسبة".

أشار هاني شاكر إلى أن مواجهة الجمهور لها مكانة كبيرة لديه، كما أن جمهور الأوبرا نوعية مختلفة، وله الكثير من السمات المميزة، لافتًا إلى أن آخر مشاركة له في إحدى المهرجانات في لبنان، شهدت حضورًا جماهيريًّا من مختلف الفئات العمرية.

وقال الفنان هاني شاكر، في تصريحات سابقة: “إن الأغنية الوطنية أصبحت جزءًا من حياتنا، وجزءًا من وجدان الشعب المصرى”، معقبًا: “تعودنا من زمن أن نغنى (وطنى)”.



أكد هاني شاكر خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية “سي بي سي”، أنه ليست جميع الشعوب تغنى وطنى أو تهتم بها، لافتًا إلى أننا فى مصر تربينا ونشأنا على الأغنية الوطنية، والتى غناها عبدالحليم حافظ ومحمد عبدالوهاب وأم كلثوم.



تابع الفنان هاني شاكر، أن الأغانى الوطنية جزء من تراث الشعب المصرى، موضحًّا كنت دائمًا اختم بأغنية: "أحلف بسماها وبترابها" لأنه قسم يدخل القلب وعايش فى وجداننا جميعًا.

هاني شاكر، طرَحَ آخيرًا أغنية “الكبير”، وحققت نجاحًا كبيرًا على موقع يوتيوب، وهي من كلمات وألحان مصطفى شكرى، فى أول تعاون بينهما.

وتقول كلماتها:

" الكبير لما يغيب الحبال هوا بتسيب

واللي مالوش فيها بقي ليه

بقي كل همه يقول أفيه

كله صدق نفسه خلاص

والعويل اتشال عالراس

وانا شاري مخي

وبتفرج علي ناس بتهري وبتهرج

واللي كان مربوط قدامي

ماصدق انه بيتحرك

انا ال بدائها وانا ال بادعها

وانا ال معايا السر بتاعها

وزي ماقادر اطفي النار

النار كمان قادر اولعها

انا ال بدائها وانا ال بادعها

وانا ال معايا السر بتاعها

وزي ماقادر اطفي النار

النار كمان قادر اولعها

الموهمين يجوا كدا علي جنب

والخوفين واللي ملهوش قلب

فضي الميدان علشان مليان في رغي وقواله

اللعبه دي ليها ابطالها

وانا يوم ماهخسر هبطلها

كتر الكلام وعشان ببلاش

محتاجله رجاله

انا ال بدائها وانا ال بادعها

وانا ال معايا السر بتاعها

وزي ماقادر اطفي النار

النار كمان قادر اولعها

انا ال بدائها وانا ال بادعها

وانا ال معايا السر بتاعها

وزي ماقادر اطفي النار

النار كمان قادر اولعها

الكبير لما يغيب الحبال هوا بتسيب

انا مأسسها انا عنوان الجدعنة

اليوم عندي يساوي من ايامكم سنة

انا مأسسها انا عنوان الجدعنة

اليوم عندي يساوي من ايامكم سنة

انا ال بدائها وانا ال بادعها

وانا ال معايا السر بتاعها

وزي ماقادر اطفي النار

النار كمان قادر اولعها

انا ال بدائها وانا ال بادعها

وانا ال معايا السر بتاعها

وزي ماقادر اطفي النار

النار كمان قادر اولعها

الكبير لما يغيب الحبال هوا بتسيب"