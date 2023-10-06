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د.عبد السند يمامة
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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هاني شاكر: الأغانى الوطنية جزء من تراث الشعب المصرى (فيديو)

الفنان هاني شاكر
الفنان هاني شاكر

قال الفنان هاني شاكر، إن الأغنية الوطنية أصبحت جزءا من حياتنا، وجزءا من وجدان الشعب المصرى، معقبا: "تعودنا من زمن أن نغنى "وطنى".

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 تربينا ونشأنا على الأغنية الوطنية

وأكد هاني شاكر خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية “سي بي سي”، أنه ليست جميع الشعوب تغنى وطنى أو تهتم بها، لافتا إلى أننا فى مصر تربينا ونشأنا على الأغنية الوطنية ، والتى غناها عبد الحليم حافظ ومحمد عبد الوهاب وأم كلثوم.


وتابع الفنان هاني شاكر، أن الأغانى الوطنية جزء من تراث الشعب المصرى، موضحا كنت دائما اختم بأغنية "أحلف بسماها وبترابها" لأنه قسم يدخل القلب وعايش فى وجداننا جميعا.

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