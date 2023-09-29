"بلاد البخت" جديد هاني شاكر على يوتيوب

طرح أمير الغناء العربي، الفنان هاني شاكر، أجدد أعماله الغنائية بعنوان "بلاد البخت"، عبر موقع الفيديوهات الأشهر عالميًا يوتيوب، ومنصات الموسيقى الشهيرة.

"بلاد البخت" من كلمات كريم حكيم وألحان مصطفي شكري وتوزيع ميدو مزيكا وميكس وماستر محمد جودة، وتقول كلماتها:" قليل البخت لو سافر بلاد البخت

هيرجع منها شايل نحس برضه في يخت

ده إيده على الذهب تتحط يبقى تراب

يخبّط عالحظوظ تقفل في وشه الباب

في ناس حظوظ في السما

وناس حظوظهم تحت

قليل البخت لو يطلعله 100 مارد

فانوس الحظ من إيده يقوم مكسور

يقول الحظ بكرة وكل شئ وارد

يشوف أحلامه قطعت فجأة ميا ونور

قليل البخت لو يطلعله 100 مارد

فانوس الحظ من إيده يقوم مكسور

يقول الحظ بكرة وكل شئ وارد

يشوف أحلامه قطعت فجأة ميا ونور

قليل البخت امتى الدنيا تضحك ليه

بقاله سنين واقف على بابها دور في طابور

قليل البخت لو رايح بلاد الفرح

وقالوا هناك شجر فرح وبيطرح طرح

وقالوا هناك علاج كل اللي عاش محتار

وناس صبحت قلوبها رماد وطفّوا النار

هيرجع منها شايل ألف شجرة جرح

قليل البخت لو يطلعله 100 مارد

فانوس الحظ من إيده يقوم مكسور

يقول الحظ بكرة وكل شئ وارد

يشوف أحلامه قطعت فجأة ميا ونور

قليل البخت لو يطلعله 100 مارد

فانوس الحظ من إيده يقوم مكسور

يقول الحظ بكرة وكل شئ وارد

يشوف أحلامه قطعت فجأة ميا ونور

قليل البخت امتى الدنيا تضحك ليه

ويرجع من بلاد البخت يوم مجبور"

وكان هاني شاكر، طرح آخيرًا أغنية “الكبير”، وحققت نجاحًا كبيرًا على موقع يوتيوب، وهي من كلمات وألحان مصطفى شكرى، فى أول تعاون بينهما.

كلمات اغنية الكبير هاني شاكر

وتقول كلماتها:" الكبير لما يغيب الحبال هوا بتسيب

واللي مالوش فيها بقي ليه

بقي كل همه يقول أفيه

كله صدق نفسه خلاص

والعويل اتشال عالراس

وانا شاري مخي

وبتفرج علي ناس بتهري وبتهرج

واللي كان مربوط قدامي

ماصدق انه بيتحرك

انا ال بدائها وانا ال بادعها

وانا ال معايا السر بتاعها

وزي ماقادر اطفي النار

النار كمان قادر اولعها

انا ال بدائها وانا ال بادعها

وانا ال معايا السر بتاعها

وزي ماقادر اطفي النار

النار كمان قادر اولعها

الموهمين يجوا كدا علي جنب

والخوفين واللي ملهوش قلب

فضي الميدان علشان مليان في رغي وقواله

اللعبه دي ليها ابطالها

وانا يوم ماهخسر هبطلها

كتر الكلام وعشان ببلاش

محتاجله رجاله

انا ال بدائها وانا ال بادعها

وانا ال معايا السر بتاعها

وزي ماقادر اطفي النار

النار كمان قادر اولعها

انا ال بدائها وانا ال بادعها

وانا ال معايا السر بتاعها

وزي ماقادر اطفي النار

النار كمان قادر اولعها

الكبير لما يغيب الحبال هوا بتسيب

انا مأسسها انا عنوان الجدعنة

اليوم عندي يساوي من ايامكم سنة

انا مأسسها انا عنوان الجدعنة

اليوم عندي يساوي من ايامكم سنة

انا ال بدائها وانا ال بادعها

وانا ال معايا السر بتاعها

وزي ماقادر اطفي النار

النار كمان قادر اولعها

انا ال بدائها وانا ال بادعها

وانا ال معايا السر بتاعها

وزي ماقادر اطفي النار

النار كمان قادر اولعها

الكبير لما يغيب الحبال هوا بتسيب ".

وكان هاني شاكر طرح أخيرًا، أغنية "فرق في الإحساس" من كلمات إسماعيل رأفت، ألحان وليد سعد، توزيع: خالد نبيل، مكس وماستر: ياسر أنور.