نجاح أول انتخابات إلكترونية فى تاريخ الهيئات الشبابية والرياضية

أجرت وزارة الشباب والرياضه أول انتخابات بالتصويت الالكترونى على مستوى الهيئات الشبابية والرياضية فى سابقة هى الأولى من نوعها.

وذلك من خلال انتخابات جمعية المرشدات الكشفية المركزية، والتى أقيمت صباح اليوم الجمعة بالتعاون مع وزارة التخطيط وإشراف قضائى من المستشار محمد عبد المعطى عضو اللجنه العليا للانتخابات والمستشار محمود صلاح الدين الفقى رئيس اللجنه المشرفه على الانتخابات.

حيث جرت الانتخابات فى جو ديمقراطى عن طريق التصويت الإلكتروني حضره 208 من أعضاء الجمعية العمومية وبها صوت واحد باطل، وفازت بها كلا من جيهان انور علام بمنصب الرئيس، وحنان البغدادى نائبا

والأعضاء هم أمانى محمد فؤاد، ودينا ابراهيم، ونهى الفطاطرى، وهدير سمير ، وهدير هشام، ومروة مصطفى وعبير حسن، وداليا رشدى.

وتابع الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة مراحل عملية التصويت والفرز الالكترونى لحظه بلحظه.

وأكد وزير الشباب والرياضة أن الوزارة تتوجه إلى التحول الرقمى فى مختلف مشروعاتها وخدماتها فى ضوء سياسة الدولة المصرية نحو التحول الرقمى، الذي ارتكز بالأساس وانطلقت معالمه من رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وأصبح واحداً من أهم معالم التطور والإنجاز والنهضة الشاملة التي شهدتها مصر، وأصبح أحد أهم ركائز انطلاق الجمهورية الجديدة.

حضر العملية الانتخابية ممثلا عن وزارة الشباب اللواء إسماعيل الفار رئيس قطاع الشباب وأحمد عفيفى رئيس الاداره المركزيه لنظم المعلومات والدكتور محمد عبد القادر رئيس الإدارة المركزية لمراكز الشباب والمستشار محمد علاء الدين، ومن وزارة التخطيط العميد محمد عبد العظيم مدير مشروعات البنية المعلوماتية.