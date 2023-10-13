مستشفى برشلونة تستقبل لاعب جديد قبل الكلاسيكو

مازالت لعنة الإصابات، تطارد فريق برشلونة قبل مواجهة منافسه التقليدي ريال مدريد، في كلاسيكو الدوري الإسباني، بإصابة اللاعب أليخاندرو بالدي مع المنتخب الإسباني.

ويقابل العملاق الكتالوني منافسه ريال مدريد، يوم 28 أكتوبر المقبل، في الجولة الـ 11 من بطولة الدوري الإسباني 2023-2024.

أليخاندرو بالدي

ويعاني برشلونة من أزمة حادة بعدما، وصول عدد لاعبيه المصابين إلى 7 لاعبين من القائمة الرئيسية.

ويأتي ذلك قبل أسبوعين، فقط من المباراة أمام المرينجي، وهو ما يضع مدرب الفريق تشافي هيرنانديز في مأزق كبير.

برشلونة يعاني من غياب 7 لاعبين بسبب الإصابة

ويفتقد برشلونة 7 لاعبين من التشكيلة الأساسية، وعلى رأسهم الهداف البولندي روبرت ليفاندوفسكي.

وسيغيب أيضا الجناح البرازيلي رافينيا، قبل أن ينضم الإسباني الشاب أليخاندرو بالدي إلى مستشفى برشلونة، بعد تعرضه للإصابة مع منتخب إسبانيا يوم الخميس.

ويغيب أيضًا عن صفوف الفريق، الثنائي الإسباني الشاب بيدري ولامين يامال والمدافع الفرنسي جول كوندي ولاعب الوسط الهولندي فرينكي دي يونج.

بيدري

ومن المحتمل أن يدخل حامل لقب الدوري الإسباني قمة ريال مدريد بدون العديد من العناصر الأساسية، وهو ما سيجعل مهمة تشافي صعبة.

موعد عودة اللاعبون من الإصابة؟

سيستعيد البلوجرانا خدمات الثنائي الشاب بيدري ولامين يامال إلى حد كبير، في مباراة أتلتيك بلباو التي تسبق الكلاسيكو، مساء الأحد 22 أكتوبر، ضمن الجولة العاشرة من الدوري الإسباني.

وأوضح المصدر أن مشاركة ليفاندوفسكي في الكلاسيكو تبدوا معقدا، رغم أن اللاعب يتقدم بشكل جيد في برنامجه العلاجي، والأمر نفسه مع جول كوندي.

ليفاندوفسكي

يخشى تشافي المخاطرة برافينيا، حيث أن موقفة الطبي لم يتحدد بعد، بالإضافة إلى أليخاندرو بالدي، الذي يعاني من إصابة عضلية قد تبعده عن الكلاسيكو.

أما عن وضع فرينكي دي يونج، فأشارت صحيفة "موندي ديبورتيفو" الكاتالونية إلى أن اللاعب لم يحرز أي تقدم حتى الآن، إلا أنه سيخلع واقي كاحله يوم الاثنين المقبل.