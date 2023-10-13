بدء فرز أصوات الناخبين فى انتخابات نقابة الأطباء بقنا

بدأت منذ قليل أعمال فرز أصوات الناخبين من الأطباء المقيدين فى سجل الجمعية العمومية لنقابة الأطباء الفرعية بمحافظة قنا، فى انتخابات نقابة الأطباء الفرعية بمحافظة قنا.

وشهدت انتخابات نقابة الأطباء البشريين الفرعية فى محافظة قنا، اليوم الجمعة، إقبالا متوسطا لاختيار المرشحين، على منصب النقيب وأعضاء المجلس من فوق السن وتحت السن، وذلك بمقر اللجنة الانتخابية بالصالة المغطاة بنادي قنا الرياضي بمدينة قنا. هذا ويتنافس على مقعد نقيب الأطباء في قنا، كل من:

الدكتور أشرف الهواري الذي يشغل منصب وكيل نقابة الأطباء، والدكتور بدوي المعاون مدير الإدارة الصحية السابق بنجع حمادي، والدكتور عبدالقادر الهاشمي، والدكتور محمد الديب الذي يشغل مدير مستشفى قنا العام.

بينما يتنافس على مقاعد الأعضاء فوق السن، كل من الدكتور حسين مبارك، والدكتور حيدر عبدالحميد محمود، والدكتور علي العبد حسن، والدكتور محمود عبدالمولى معوض

ويتنافس على مقعد الأعضاء تحت السن كلآ من الدكتور أحمد رمضان مغربي، والدكتور عبد العزيز طايع، والدكتور محمود عباس، والدكتور يوسف شيبة.