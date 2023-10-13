فينسيوس يكشف حقيقة تواصله مع بيلينجهام قبل انتقاله لريال مدريد

كشف البرازيلي فينيسوس جونيور، جناح ريال مدريد الإسباني، حقيقة تواصله مع لاعب الوسط الإنجليزي جود بيلينجهام، قبل انتقاله للملكي خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية.



وكان بيلينجهام قد أنضم لريال مدريد خلال الميركاتو الصيفي الماضي، قادمًا من بوروسيا دورتموند الألماني.

وأكد فينسيوس أنه تواصل مع بيلينجهام في العديد من المرات، حيث أرسل إليه الكثير من الرسائل يطالبه فيها بالانتقال للميرينجي.

تصريحات فينيسوس

تحدث الدولي البرازيلي، في تصريحات صحفية لمجلة "فرانس فوتبول" عن تواصله مع بيلينجهام، فقال: "بالفعل تواصلت مع بيلي، فقد أرسلت له العديد من الرسائل لعدة أشهر، حيق أخبرته إن هذا هو أفضل فريق في العالم".

وأكمل: "كان لدي علم بإن هناك أندية أخرى ترغب في ضم جود".

وأضاف: "جوني، مسؤول التعاقدات في ريال مدريد صديقًا مقربًا لي، وكان يعرف أنه إذا كان بإمكاني تقديم القليل من المساعدة فسأفعل ذلك".

وعن تواصله مع لاعبين أخرين للانتقال لريال مدريد، قال: "فعلت الأمر ذاته مع كامافينجا، فكنت أتواصل معه، وأرسل له رسائل، وبالفعل أتي إلينا وفاز بدوري الأبطال، دعونا نأمل أن يكون الأمر نفسه بالنسبة لجود".

الجدير بالذكر أن فينيسوس جونيور أصبح لاعبًا لا غنى عنه في صفوف ريال مدريد بعد المستويات الكبيرة التي قدمها اللاعب مع الملكي خلال السنوات الماضية، ومساهمته في عدد كثير من البطولات التي حققها الريال.