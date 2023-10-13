الهدهد

الجمعة 13/أكتوبر/2023 - 08:25 م 10/13/2023 8:25:59 PM

عندما كنت صغيرة، سألت جدتى ماذا تخبئين فى صندوقك الخشبى يا جدتى؟

أجابت جدتي: كنز لا يقدر بثمن يا ابنتى.

ركضت إلى الصندوق وفتحت غطاءه كى أرى ذلك الكنز الثمين، لكننى لم أجد سوى حفنة من تراب وكتاب صغير، خفق قلبى بقوة، وركضت إلى جدتى صائحة:

– لقد سرق اللصوص كنزك، يا جدتى.

اقتربت جدتى من الصندوق، فتحت الغطاء ونظرت إلى داخله، ثم ابتسمت قائلة:

-لا يا ابنتى، لم يسرق اللصوص شيئا.

-صحت بأعلى صوتي:

– ألم تقولى لى يا جدتى إنك تملكين كنزاً ثميناً جداً؟

ضحكت الجدة وقالت:

– وهل هناك يا ابنتى شىءٌ فى العالم أغلى من الكتاب وتراب الوطن ؟

حفنة التراب التى اعتبرتها جدتى وجدتك كنزا لا يقدر بثمن تعادل ملء الكف أو ملء الكفّين، فما بالنا بأرض مصر وحدود مصر وتراب مصر التى كانت ومازالت وستظل محط الأنظار ومركز الأطماع، ومستهدفة من الأعداء منذ بدء الخليقة حتى كتابة هذه السطور التى تؤكد أن الدعوات المشبوهة سواء من قبل جماعة الإخوان الإرهابية أو من داخل تل أبيب والتى تدعو الفلسطينيين للمغادرة إلى سيناء منذ بدء طوفان الأقصى ضد قوات الاحتلال على مدار الأسبوع الماضى هى دعوة تآمرية خبيثة، لم ولن تقبل بها مصر.. شعبا وجيشا ورئيسا.

وللمرة المليون نكرر ونؤكد أن موقف مصر واضح وصريح بدءاً من تصريح الرئيس السيسى بأن أمن مصر القومى مسئوليته الأولى... لا تهاون أو تفريط فى أمن مصر القومى تحت أى ظرف، مروراً بتحذير من مصادر أمنية مصرية رفيعة المستوى بأن السيادةَ المصريةَ ليست مستباحة، وأن تلك الدعاوى كفيلةٌ بتفريغِ القطاعِ من سكانِه وتصفيةِ القضيةِ الفلسطينيةِ ذاتِها.

انتهاء برجال القوات المسلحة المصرية التى كما عهدناها دائمًا هى السياج المنيع الذى يحمى للأمة أمنها وسلامتها فى حربها وفى سلمها، على أهبة الاستعداد

ومعهم شعب مصر بكل أطيافه وعلى قلب رجل واحد

رافعين شعار «ولا حفنة من تراب مصر «.

وعلى شعب مصر أن يتذكر دائما نداء الرئيس السيسى «يجب أن يكون الشعب واعيا بتعقيدات الموقف ومدركا لحجم التهديد».

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