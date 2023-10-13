الجمعة 13 أكتوبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

مجموعة الصعيد

تعرف على نتائج اليوم بمجموعة الصعيد في دوري القسم الثاني

فريق اسمنت اسيوط
فريق اسمنت اسيوط

انتهت أحداث مباريات اليوم الأول بمنافسات المجموعة الأولى (أ) بدوري القسم الثاني الممتاز "ب"، فشهدت فوز فريق أسمنت أسيوط على نظيره الأقصر بنتيجة 4 ـ 1.

txt

نتائج الجولة الثالثة من مسابقة دوري القسم الثاني

txt

أسوان يواصل الاستعداد لملاقاة النجوم بالجولة الثانية لدورى القسم الثاني

نتائج مباريات مجموعة الصعيد

وتمكن أسمنت أسيوط من تسجيل أربعة أهداف بفضل كيتو وفرانسيس ومحمود أيمن وعبد الرحمن مانو، كما سجل هدف الأقصر اللاعب عن طريق إسلام شيكا.

وحسم التعادل الإيجابي بين ملوي ونظيره ديروط بهدفين لكل فريق، فيما فاز فريق كيما أسوان على نظيره شبان قنا بهدفين مقابل هدف.

 تقدم كيما أسوان بهدفين نظيفين في الشوط الأول عن طريق نافيو وسلام، وأضاف فريق شبان قنا هدفا في الشوط الثاني.

واستطاع فريق الكرة الأول بنادي الألمنيوم الفوز على نظيره قوص بنتيجة هدفين مقابل هدف.

تقدم الألمنيوم بهدف إسلام رمضان في الدقيقة 32، وشهد الشوط الثاني أضافة محمود كمال الهدف الثاني في الدقيقة الثانية، فيما سجل يوسف هنداوي هدف القوص في الدقيقة 12 من عمر المباراة.

الجريدة الورقية