تعرف على نتائج اليوم بمجموعة الصعيد في دوري القسم الثاني

مجموعة الصعيد

انتهت أحداث مباريات اليوم الأول بمنافسات المجموعة الأولى (أ) بدوري القسم الثاني الممتاز "ب"، فشهدت فوز فريق أسمنت أسيوط على نظيره الأقصر بنتيجة 4 ـ 1.

نتائج مباريات مجموعة الصعيد

وتمكن أسمنت أسيوط من تسجيل أربعة أهداف بفضل كيتو وفرانسيس ومحمود أيمن وعبد الرحمن مانو، كما سجل هدف الأقصر اللاعب عن طريق إسلام شيكا.

وحسم التعادل الإيجابي بين ملوي ونظيره ديروط بهدفين لكل فريق، فيما فاز فريق كيما أسوان على نظيره شبان قنا بهدفين مقابل هدف.

تقدم كيما أسوان بهدفين نظيفين في الشوط الأول عن طريق نافيو وسلام، وأضاف فريق شبان قنا هدفا في الشوط الثاني.

واستطاع فريق الكرة الأول بنادي الألمنيوم الفوز على نظيره قوص بنتيجة هدفين مقابل هدف.

تقدم الألمنيوم بهدف إسلام رمضان في الدقيقة 32، وشهد الشوط الثاني أضافة محمود كمال الهدف الثاني في الدقيقة الثانية، فيما سجل يوسف هنداوي هدف القوص في الدقيقة 12 من عمر المباراة.