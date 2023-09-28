أسوان يواصل الاستعداد لملاقاة النجوم بالجولة الثانية لدورى القسم الثاني

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادى أسوان الرياضى بقيادة حمدى حمدان المدير الفنى للفريق مباراة ودية عصر اليوم الخميس أمام نادى التحرير بملعب نادى أسوان فى إطار استعدادات الفريق لملاقاة نادى النجوم.

ويستعد أسوان لملاقاة التجرير ضمن مباريات الأسبوع الثانى لدورى المحترفين يوم الاثنين المقبل 2/10/2023 بإستاد أسوان فى الرابعة عصرا.

ومن المقرر أن يؤدى أسوان تدريباته يومى الجمعة والسبت على ستاد أسوان ويؤدى تدريبه الأخير الأحد على ملعب النادى ويسعى الجهاز الفنى على إصلاح الأخطاء التى ظهرت بأداء الفريق خلال مواجهة بتروجيت فى جولة الإفتتاح وخسرها الفريق بهدفين دون رد.

وأكد حمدى حمدان المدير الفنى لفريق أسوان بأن الحكم على الفريق مازال مبكرا وجاهزية اللاعبين فرديا وجماعيا لم تكتمل بعد وذلك نظرا لمرور الفريق بمرحلة إنتقالية نتيجة الهبوط من الدورى الممتاز والجميع يسعى لعودة أسوان لمكانتة الطبيعية ومجلس الإدارة نجح خلال الفترة الماضية فى توفير متطلبات واحتياجات الفريق فى ظل ظروف النادى والفريق يضم خبرات كبيرة من اللاعبين أمثال مسعد عوض وكاستيلو ومحمد العشرى وعلى فتحى ومحمد مرسى وحسام عرفات وكريم مصطفى وجدو ومحمود صلاح بالإضافة للعناصر الشابة واللاعبين تحت السن من أبناء النادى وأشار المدير الفنى لأسوان بصعوبة نظام مسابقة دورى المحترفين فى ظل الفرق الكبيرة التى يضمها ودور واحد تقام من خلاله المباريات ثم مرحلة الصعود وهذا يستلزم تحقيق الإستقرار الفنى والإدارى للفريق فى ظل مساندة جماهير نادى أسوان.