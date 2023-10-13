لأعمال الصيانة.. انقطاع مياه الشرب بمدينة طما وبعض القرى غدًا

قال المهندس محمد صلاح الدين عبدالغفار، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة سوهاج، والعضو المنتدب، إن الشركة أعلنت عن انقطاع المياه بالأدوار العليا بمدينة طما، وقرى السكساكا وقاو غرب ومشطا والعتامنة وكوم العرب والمدمر وكوم اشقاو والسعادة والحسامدة والحديقة بنطاق المركز، غدًا السبت، الموافق 14 من شهر أكتوبر الجاري، فى تمام الساعة الواحدة صباحا وحتى الخامسة فجرًا من نفس اليوم، ولمدة 4 ساعات.

وأضاف المهندس محمد صلاح الدين عبدالغفار، رئيس مجلس الإدارة الشركة، أنه يتم قطع مياه الشرب خلال تلك الفترة القيام بأعمال الصيانة بالمحطة.

وأوضح حسن محمود مدير الخط الساخن أن الشركة تتلقى شكاوى المواطنين من خلال الخط الساخن 125 من أي تليفون أرضى أو محمول والرقم 01207125125 من خلال خدمة الواتس آب أو من خلال تطبيق الهاتف المحمول (HCWW 125) أو أرسال الشكوى على موقع الشركة الإلكتروني www.scww.com.eg وأنه سيتم تشغيل كل المحطات الأرتوازية بكامل طاقتها كما تم تجهيز سيارات مياه نقية مجانا يتم الدفع بها لتلبية احتياجات المواطنين حين الحاجة إلى ذلك.

وشركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج تهيب بالمواطنين وأصحاب المخابز ومسئولي الهيئات الحكومية والمستشفيات بتوفير كميات المياه المناسبة اللازمة لهم خلال تلك الفترة.