وزير الأمن الوطني الإسرائيلي يُواصل توزيع الأسلحة على المُستوطنين

أشرف وزير الأمن الوطني الإسرائيلي "إيتمار بن غفير"، على سير عملية توزيع الأسلحة بين صفوف قوات الاحتياط، حسبما أفادت وسائل إعلام عبرية، مساء اليوم الجمعة.

وشارك بن غفير شخصيًا في توزيع مئات الأسلحة في قاعدة الشرطة العسكرية الجنوبية في بيت جبرين، والتي تم توزيعها على سكان ساحل عسقلان، شعار النقب، لخيش، شابير، مرحافيم، بني شمعون.

وهذه خطوة أخرى في العملية التي بدأتها وزارة الأمن الوطني مع اندلاع الأعمال العدائية.

ودعا الوزير "كل من له الحق في التسلح بالتسلح".

وكان بن غفير قد أعلن عن نية الحكومة الإسرائيلية تسليح المواطنين الإسرائيليين في ظل التوترات الأمنية الحالية التي تشهدها المنطقة.

إسرائيل تُعلن حصيلة جديدة في عدد الإصابات مُنذ بداية حرب غزة

أعلنت "وزارة الصحة الإسرائيلية"، إصابة 3436 إسرائيليًا مُنذ بداية هجوم الكتائب الفلسطينية السبت الماضي، حسبما أفادت وسائل إعلام عبرية، مساء اليوم الجمعة.

وأضافت الصحة، أنه يُوجد حاليًا في المستشفيات 394 مُصابًا منهم 99 إصاباتهم خطيرة.

وتعهدت إسرائيل بتصفية "حماس" وشنت حملة قصف واسعة النطاق أسفرت عن مقتل أكثر من 1500 فلسطيني وإصابة أكثر من 6000 آخرين.

وأفادت المصادر الإسرائيلية بأن عدد القتلى الإسرائيليين ارتفع إلى أكثر من 1400 شخص.

وفجر السبت 7 أكتوبر 2023 أعلنت "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة حماس بدء عملية "طوفان الأقصى" مطلقة أكثر من 5 آلاف صاروخ من قطاع غزة، كما نفذ المقاتلون الفلسطينيون عمليات نوعية حيث اقتحموا عددا من مستوطنات الغلاف واشتبكوا بحرب شوارع مع القوات الإسرائيلية وقتلوا وجرحوا عددا منهم كما أسروا عددا من الجنود والمستوطنين، وسيطروا على آليات إسرائيلية.