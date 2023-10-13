كتائب القسام تقصف قاعدة "حتسريم" العسكرية الجوية الإسرائيلية

أعلنت "كتائب القسام"، قصف قاعدة "حتسريم" الجوية الإسرائيلية برشقة صاروخية، ردًا على التهجير واستهداف المدنيين، حسبما أفادت وسائل إعلام فلسطينية، مساء اليوم الجمعة.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت كتائب القسام قصف تل أبيب برشقة صاروخية ردا على استهداف المدنيين.

وأعلنت مصادر إسرائيلية عن إصابة مباشرة بمبنى في رحوفوت في منطقة تل ابيب جراء سقوط صاروخ، وأكدت تسجيل إصابات في رحوفوت جراء الصاروخ.

كما أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة "حماس" اليوم أنها استهدفت مقر قيادة المنطقة الشمالية في الجيش الإسرائيلي في مدينة صفد في منطقة الجليل بصاروخ "عياش 250".

ودخلت الحرب على غزة يومها السابع عقب عملية "طوفان الأقصى" التي شنها مقاتلو حركة "حماس" يوم السبت الماضي، مع استمرار القصف الإسرائيلي العنيف على الأهداف المدنية داخل القطاع.

وزير الخارجية الصيني يكشف سبب النزاع بين إسرائيل وحماس

صرح وزير الخارجية الصيني "وانج يي"، بأن سبب النزاع بين إسرائيل وحماس هو "الظلم التاريخي" الذي لحق بالفلسطينيين، وذلك خلال لقائه بمسؤول السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي في بكين، حسبما أفادت وسائل إعلام صينية، مساء اليوم الجمعة.

قال وانج في أعقاب اجتماعه مع جوزيب بوريل، إن "جذور هذه المشكلة تعود للتأخير الكبير في تحقيق تطلعات الشعب الفلسطيني في إقامة دولة مستقلة، وفي أن الظلم التاريخي الذي لحق بالشعب الفلسطيني لم يتم تصحيحه".

من جهته قال مسئول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، إن مواطني قطاع غزة، يدفعون ثمن أخطاء حركة المقاومة "حماس".