لقاء حواري حول طرق مكافحة الفساد بمركز شباب الساحل بجنوب سيناء

نفذت إدارة الشباب بمديرية الشباب والرياضة بجنوب سيناء لقاء حواري حول طرق مكافحة الفساد بمركز شباب الساحل ضمن خطة نشاط الادارة لقاء حواري حول طرق مكافحة الفساد بمركز شباب الساحل.

حيث ذكر أن منظومة مكافحة الفساد فى مصر، تطورت تطورا كبيرا خلال السنوات الماضية فقبل 2014 لم يكن لدى مصر استراتيجية موحدة لمكافحة الفساد حتى إصدار تعديل دستور مصر 2014، ومن خلال سعي مصر إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة عبر إطلاق رؤية مصر 2030، ورفع معدلات النمو الاقتصادي، وإيمان مصر بأن القضاء على الفساد هو المفتاح السحرى لزيادة تدفق الاستثمارات ونجاح منظومة الإصلاح الاقتصادي، بعد نجاحها فى مواجهة الفساد والتصدى له بشتى صوره.

كما اكد علي دور الانتماء الوطني والولاء واهمية الوعي بالتحديات الراهنة لمواجهة الفساد.

يأتي ذلك برعاية الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة و اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء وتوجيهات محمد فتحي توفيق وكيل الوزاره و متابعه احمد عبد العزيز وكيل المديريه .