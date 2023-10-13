بث مباشر.. مباراة السعودية ونيجيريا الودية في البرتغال

يتقابل منتخبا السعودية ونيجيريابعد قليل، على ملعب بورتيماو، فى المباراة الودية، ضمن معسكر الأخضر السعودي الحالي بالبرتغال.

منتخب السعودية:

جمعت مباراة ودية سابقة المنتخبين السعودي والنيجيري عام 2010 فى النمسا، وحسم نتيجتها التعادل دون أهداف، فيما يتطلع الأخضر السعودي إلى تحقيق أول انتصار له تحت القيادة الفنية لـ الإيطالي روبرتو مانشيني المدير الفني، وذلك ضمن معسكر الفريق الحالي في البرتغال.

لمشاهدة مباراة السعودية ونيجيريا بث مباشر:

يخوض منتخب السعودية معسكرًا إعداديًّا في مدينة لاجوس البرتغالية خلال الفترة 8 وحتى 17 أكتوبر الجاري، ضمن المرحلة الثالثة من البرنامج الإعدادي لكأس آسيا 2023 التي تنطلق في شهر يناير المقبل في دولة قطر.

ينتهى معسكر منتخب السعودية في البرتغال يوم الثلاثاء 17 من شهر أكتوبر الجاري، عندما يلعب أمام منتخب مالي، على نفس ملعب مواجهة نيجيريا اليوم.

منتخب نيجيريا:

يستعد المنتخب النيجيري إلى خوض بطولة أمم إفريقيا بعدما تأهل متصدرًا للمجموعة الأولى برصيد 15 نقطة بتحقيقه الانتصار في 5 مباريات من أصل 6 لعبها.

يضم المنتخب النجيري في صفوفه عددًا من اللاعبين المحترفين بمختلف الأندية بالدوريات حول العالم أبرزهم: فيكتور أوسمين مهاجم نابولي الإيطالي، وكليتشي ايناتشو ليستر سيتي الإنجليزي، وصامويل شاكويزي ميلان الإيطالي، وموزيس سيمون نانت الفرنسي.

موعد مباراة السعودية ونيجيريا:

تقرر انطلاق صافرة مباراة السعودية ونيجيريا الودية، فى تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة، وبتوقيت المملكة العربية السعودية وقطر، الثامنة بتوقيت الإمارات.

تشكيلة منتخب السعودية المتوقعة ضد نيجيريا:

في حراسة المرمى: محمد العويس.

في خط الدفاع: سعود عبدالحمدي، حسن تمبكتي، علي البولايحي، محمد البريك.

في خط الوسط: عبدالله المالكي، فارس البريكان، نواف العبيد، محمد كنو، سالم الدوسري.

في الهجوم: صالح الشهري.

تشكيلة منتخب نيجيريا المتوقعة ضد السعودية:

في حراسة المرمى: فرانسيس أوزوهو.

في الدفاع: برونو أونيماييشي – كالفين باسي – سيمي أجابي – أولا آيينا.

في الوسط: أديمولا لوكمان – ويلفريد نديدي – فرانك أونييكا.

في الهجوم: تايو أوونوي – كيليشي إيهيناتشو – فيكتور أوسيمين.

القنوات الناقلة لمباراة السعودية ونيجيريا الودية:

تذاع مباراة السعودية ونيجيريا الودية على شيكة قنوات SSC السعودية، بشكل حصري في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ويعلق عليها فهد العتيبي.

لمشاهدة المباراة.. بث مباشر السعودية ونيجيريا