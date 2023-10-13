منتخب السعودية يواجه نيجيريا لتحقيق الانتصار الغائب منذ 280 يوم

يستعد منتخب السعودية لمواجهة من العيار الثقيل تجمعه أمام نظيره النيجيري، مساء اليوم الجمعة، في أولى تجارب الصقور الودية ضمن المرحلة الإعدادية الثالثة لتجهيز اللاعبين لكأس آسيا 2023 في قطر.

تاريخ مواجهات السعودية ونيجيريا

مواجهة السعودية ونيجيريا تجمع المنتخبين في معسكر البرتغال، وسبق للطرفين أن لعبا وجهًا لوجه في لقاء وحيد كان ودي أيضًا في معسكر النمسا عام 2010، وانتهت حينها بالتعادل السلبي، ويتجدد اللقاء بينهم اليوم مرة أخرى في البرتغالي.

وعلى ملعب ستاد مونسيبال دي بورتيماو في البرتغال، سيكون المنتخب السعودي على موعد أمام نظيره النيجيري في المواجهة التي تنطلق الساعة السابعة مساء اليوم الجمعة، ويسعى فيها مانشيني لتحقيق الانتصار لتدارك الأزمة التي وقع فيها مبكرًا مع جمهور الأخضر وهزيمته في الواجهتين الماضيتين أمام كوستاريكا وكوريا الجنوبية.

من المقرر أن يتم نقل مباراة السعودية ضد نيجيريا اليوم من خلال قنوات السعودية الرياضية المفتوحة على النايل سات KSA مباشرة في الوطن العربي.

السعودية أمام نيجيريا لتحقيق انتصار غائب منذ 270 يوم

تلقى منتخب السعودية الهزيمة في الستة مباريات الاخيره على التوالي أمام العراق ووعمان وفنزويلا وبوليفيا وكوستاريكا وكوريا الجنوبية، ويعود أخر انتصار للصقور في شهر يناير الماضي من العام الحالي حينما فاز على اليمن بهدفين نظيفين في بطولة كأس الخليج، أي منذ 280 يومًا تقريبًا.

ينتهى معسكر السعودية في البرتغال يوم الثلاثاء الموافق 17 من شهر اكتوبر الجاري عندما يلعب امام منتخب مالي، على نفس ملعب مواجهة نيجيريا.