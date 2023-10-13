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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

السعودية ونيجيريا.. مباراة ودية وحيدة حُسمت بالتعادل السلبي

منتخب السعودية
منتخب السعودية

يلتقي منتخب السعودية أمام نظيره النيجيري، بعد قليل، في أولى تجارب الأخضر الودية، ضمن الاستعدادات لخوض منافسات بطولة كأس آسيا 2023  التى تحتضنها دولة قطر.

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آخر استعدادت منتخب السعودية قبل مواجهة نيجيريا الودية

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القناع الإيطالي يظهر في تدريبات منتخب السعودية

 

مواجهة ودية 

وخاض منتخب السعودية مباراة ودية أمام نظيره النيجيري، مباراة وحيدة وديًا، وذلك في معسكر النمسا عام 2010، وحسمها التعادل السلبي بدون أهداف، وتعد مباارة اليوم هى المواجهة الثانية للمنتخبين على ملعب ستاد مونسيبال دي بورتيماو في البرتغال.

ويتم نقل مباراة السعودية ضد نيجيريا، فى السابعة مساء اليوم، عبر قنوات السعودية الرياضية المفتوحة على النايل سات KSA مباشرة في الوطن العربي.

وتعرض الأخضر السعودي لسلسلة من الهزائم في المباريات الست الأخيرة على التوالي، أمام العراق وعمان وفنزويلا وبوليفيا وكوستاريكا وكوريا الجنوبية، ويعود آخر انتصار للصقور في شهر يناير الماضي من العام الحالي، حينما فاز على اليمن بهدفين نظيفين في بطولة كأس الخليج، أي منذ 280 يومًا تقريبًا.

 

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