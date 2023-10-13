السعودية ونيجيريا.. مباراة ودية وحيدة حُسمت بالتعادل السلبي

يلتقي منتخب السعودية أمام نظيره النيجيري، بعد قليل، في أولى تجارب الأخضر الودية، ضمن الاستعدادات لخوض منافسات بطولة كأس آسيا 2023 التى تحتضنها دولة قطر.

مواجهة ودية

وخاض منتخب السعودية مباراة ودية أمام نظيره النيجيري، مباراة وحيدة وديًا، وذلك في معسكر النمسا عام 2010، وحسمها التعادل السلبي بدون أهداف، وتعد مباارة اليوم هى المواجهة الثانية للمنتخبين على ملعب ستاد مونسيبال دي بورتيماو في البرتغال.

ويتم نقل مباراة السعودية ضد نيجيريا، فى السابعة مساء اليوم، عبر قنوات السعودية الرياضية المفتوحة على النايل سات KSA مباشرة في الوطن العربي.

وتعرض الأخضر السعودي لسلسلة من الهزائم في المباريات الست الأخيرة على التوالي، أمام العراق وعمان وفنزويلا وبوليفيا وكوستاريكا وكوريا الجنوبية، ويعود آخر انتصار للصقور في شهر يناير الماضي من العام الحالي، حينما فاز على اليمن بهدفين نظيفين في بطولة كأس الخليج، أي منذ 280 يومًا تقريبًا.