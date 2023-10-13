أسعار البيض اليوم الجمعة عند بائع التجزئة

أسعار البيض.. حالة من الاستقرار شهدتها أسعار كرتونة البيض بمختلف أنواعة للجملة والمستهلك خلال تعاملات اليوم الجمعة، واستقرت جميع أنواع البيض للمستهلك، وسجلت سعر كرتونة البيض اليوم استقرارًا للمستهلك، بين 136 جنيهًا لطبق البيض الأبيض، ونحو 145 جنيها للبلدي.

وفي هذا السياق تستعرض "بوابة الوفد الإلكترونية" أسعار كرتونة البيض للجملة والمستهلك، وتحرص الوفد على تقديم هذه الخدمات السعرية للوقوف على أخر المستجدات التي تطرأ على الساحة السلعية لاسيما أسعار البيض، وجاءت الأسعار على النحو الآتي:

ولا تزال شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية، ترصد وتتابع سعر البيض في السوق المحلية وذلك في إطار تنفيذ خطة الدولة التي وضعتها لدفع قطاع الثروة الداجنة للأمام والتي من بينها تشجيع إقامة المشروعات المتكاملة بالمناطق الصحراوية، حيث تم تخصيص 9 مناطق فى 4 محافظات بإجمالى مساحة 19 ألف فدان للاستثمار الداجني.

وتتضمن خطة تنفيذ المشروعات أيضًا مراحل التفريخ والإنتاج والمجازر وإنتاج الأعلاف ووحدات تدوير المخلفات والزراعات التكاملية.

أسعار البيض اليوم في مصر

البيض

أسعار البيض البلدي

سجلت سعر كرتونة البيض اليوم استقرارًا للمستهلك، بين 136 جنيهًا لطبق البيض الأبيض، ونحو 145 جنيهًا للبلدي.

سعر البيض الأبيض للمستهلك

سجل سعر البيض الأبيض لدى المستهلك اليوم استقرارًا ليصل لنحو 136 جنيهًا للطبق (تختلف الأسعار على حسب المنطقة السكنية).

سعر البيض الأحمر للمستهلك

كما شهد سعر طبق البيض الأحمر، لدى المستهلك استقرارًا وصل لـ138 جنيهًا (وتختلف الأسعار حسب المنطقة السكنية).

أسعار البيض البلدي للمستهلك

كما سجلت أسعار البيض البلدي لدى المستهلك اليوم استقرارًا لنحو 145 جنيهًا للطبق، (وتختلف الأسعار حسب المنطقة السكنية).

كما تستمر الحكومة سعيها الدائم نحو زيادة إنتاج البيض بهدف تلبية احتياجات السوق المصرية وزيادة التصدير من خلال تطوير مشروع الدواجن التكاملى بالعزب بمحافظة الفيوم.

وتستهدف الدولة المصرية في خطتها الإستراتيجية الطرق السليمة للنهوض بقطاع الثروة الداجنة من خلال التعرف على كيفية استغلال الطاقة النظيفة من الموارد الطبيعية المتجددة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح أو البيوجاز والغاز الطبيعي في تشغيل المشروعات الإنتاجية.