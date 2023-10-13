توتنهام يتربع على عرش البريميرليج في شهر سبتمبر

تربع نادي توتنهام هوتسبير على عرش الدوري الإنجليزي الممتاز، بتصدره المسابقة هذا الموسم، بفضل تألق لاعبيه ومدربهم الأسترالي أنجي بوستيكوجلو.

ويحتل الفريق اللندني، الدوري الإنجليزي بعد مرور 8 جولات، برصيد 20 نقطة بفارق الأهداف عن أرسنال الوصيف.

ويُعد توتنهام هو الفريق الوحيد، إلى جانب أرسنال، اللذان لم يتعرضا لأي هزيمة في الدوري الإنجليزي الممتاز حتى الآن خلال الموسم.

سون يفوز بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي لشهر سبتمبر

وبفضل ذلك، سيطر توتنهام على جوائز شهر سبتمبر في الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث فاز قائده الكوري الجنوبي، هيونج مين سون، بجائزة أفضل لاعب في الشهر.

سون

وحصل سون على هذه الجائزة بعد تسجيله 6 أهداف في الدوري الإنجليزي الممتاز خلال شهر سبتمبر الماضي، وهو ما يفعله للمرة الثالثة في مسيرته.

وتمكن اللاعب الكوري أن يسجل، 6 أهداف في شهر واحد بالدوري الإنجليزي، في ديسمبر 2018 ومايو 2022.

وبذلك يكون سون، أصبح ثاني لاعب في توتنهام يفوز بجائزة لاعب الشهر هذا الموسم، بعد أن حققها الإنجليزي جيمس ماديسون في أغسطس الماضي.

أفضل مدرب في الدوري الإنجليزي لشهر سبتمبر

أما جائزة أفضل مدرب، فقد فاز بها أنجي بوستيكوجلو للمرة الثانية على التوالي، بفضل النتائج المبهرة التي حققها توتنهام في سبتمبر الماضي.

أنجي بوستيكوجلو

وتمكن توتنهام، خلال شهر سبتمبر الماضي، من تحقيق الفوز في 4 مناسبات، مقابل التعادل في مباراة واحدة أمام أرسنال بنتيجة 2-2.

يُذكر أن بوستيكوجلو، أصبح أول مدرب في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز، يفوز بجائزة أفضل مدرب خلال أول شهرين له في المسابقة.