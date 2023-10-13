أشرف حاتم رئيس لجنة الصحة بالنواب يدلي بصوته بانتخابات التجديد النصفي للأطباء

حرص الدكتور اشرف حاتم رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب و وزير الصحة الأسبق على التصويت اليوم بانتخابات التجديد النصفى لنقابة الأطباء.

رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب: قانون المسؤولية الطبية قيد المناقشة

وقال فى تصريحات خاصة ل الوفد ان مجلس النواب يناقش قانون المسؤولية الطبية والذى يشمل شقين الاول الفريق الصحى وتغليظ عقوبةالتعدى على الفريق الصحى والمنشأة كما يتم حاليا مراجعة القانون وسيتم التصويت عليه خلال اسبوعين.



اما الجزء الخاص بخطأ الطبيب فيتم مناقشة ان كان خطأ الطبيب نتيجة مضاعفات ما بعد العلاج او ممارسة المهنة بدون ترخيص وفى غير تخصصة او وجود خطأ جسيم تقره اللجنة الثلاثية بالنقابة.



واشار رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب الى مقترحات يتم مناقشاتها لتعديل القانون رقم ١٤ لتحسين اجور الاطباء الى جانب تحسين اجور وحوافز الاطباء العاملين فى تخصصات الدولة .



واوضح حاتم ان الطبيب عليه ان يختار من يمثلة بالنقابة ليكون لدينا نقابة تعمل مع جهات الدولة لتحقيق مصالح الاطباء.