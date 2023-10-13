أسيوط: إزالة 27 حالة تعدي على أراضي زراعية

قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط إنه تم إزالة 27 حالة تعدي على أراضي زراعة وحالات بناء مخالف بـ 7 مراكز على مستوى المحافظة هي القوصية وصدفا وأبوتيج والبداري والفتح وأسيوط وحي شرق خلال الحملات المكثفة التي يتم شنها دوريًا تنفيذًا لخطة الدولة في هذا الشأن وذلك بناءاً على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتعليمات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والمتابعة المستمرة من اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية مشددا على عدم التهاون في التصدي لأية مخالفات وتطبيق القانون على المخالفين واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.

كان محافظ أسيوط قد كلف رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف الحملات الميدانية لرصد كافة التعديات وأعمال البناء والمخالف وبذل المزيد من الجهود لإزالة كافة أشكال المخالفات والتعديات على الأراضي الزراعية مع الإيقاف الفورى لكافة أشكال البناء المخالف بكافة صوره وتطبيق القانون على المخالفين.

وفي هذا الإطار قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة القوصية تحت إشراف اللواء محمد عزت رئيس المركز حملة تمكنت من إزالة 8 حالات تعدي على أراضي زراعية منها 6 حالات بقرية بني قرة وحالة إزالة فورية بقرية المنشأة الكبرى وحالة ردم قواعد تعدي على أراضي زراعية بقرية فزارة بالمركز وذلك بمشاركة مصطفى فتحي نائب رئيس المركز وصالح البارودي رئيس قرية المنشأة الكبرى ورباح حمدى محمود رئيس الوحدة المحلية ببني قرة ومسئولي الإدارة الهندسية والمتابعة والإدارة الزراعية والتنظيم.



وفي مركز صدفا تم تنفيذ إزالة لعدد 5 حالات تعدي خلال حملات تحت إشراف خالد عويس رئيس مركز ومدينة صدفا منهم حالتين إزالة فورية لتعدي على أرض زراعية بقرية الشناينة بالوحدة المحلية بالبربا و3حالات إزالة فورية لتعدي على أرض زراعية بالوحدة المحلية بالدوير وفي مركز البداري تم التصدي لمحاولة تعدي على أرض زراعية بالمركز وتم تحرير المحاضر اللازمة بحضور فني التنظيم والأملاك والزراعة وجاري المتابعه والتصدي لأي أعمال حفاظًا علي أملاك الدولة والرقعة الزراعية.



بينما نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوتيج بقيادة محمد عبدالراضي رئيس المركز حملات لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية والبناء المخالف حيث تم إزالة ٣ حالات تعدى على أرض زراعية بقرية الاقادمة التابعة للوحدة المحلية بدوينه وحالة إزالة فورية لتعدي على أرض زراعية بقرية باقور فضلا عن إزالة شدة خشبية بمنطقة خلف الساحة الشعبية لأعمدة الدور الأرضي على مساحه 80 متر تقريبًا.