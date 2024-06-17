تشكيل الزمالك المتوقع لمواجهة المصري.. رحلة في عقل جوميز

أستقر المدرب البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني لفريق الزمالك، علي التشكيل الذي سيخوض به الصدام الكروي المرتقب مساء اليوم الإثنين، وذلك امام فريق المصري البورسعيدي في اللقاء الذي يجمعهما ضمن منافسات الجولة الـ 26 من بطولة الدوري، والتي يحتضنها ملعب استاد برج العرب بالإسكندرية.

وشهدت قائمة الزمالك، التي أعلنها البرتغالي جوزيه جوميز، غياب العديد من اللاعبين أبرزهم سيف الجزيري وناصر ماهر وأحمد فتوح وعمر جابر.

ومن المنتظر ان يحل جوميز أزمة الدفاع بغياب الظهيرين، بالبدء باللاعب إبراهيما نداي في مرك الظهير الأيسر، ومحمد شحاتة كظهير أيمن.

تشكيل الزمالك المتوقع ضد المصري

في حراسة المرمى: محمد عواد

في خط الدفاع: إبراهيما نداي- حسام عبد المجيد- حمزة المثلوثي- محمد شحاتة.

في خط الوسط: نبيل عماد دونجا- زياد كمال- عبد الله السعيد.

في خط الهجوم: أحمد سيد زيزو - مصطفى شلبي- ناصر منسي.

ويتواجد فريق الزمالك في المركز الحادي عشر في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، برصيد 31 نقطة من 18 مباراة، ولهُ 7 مباريات مؤجلة.

وحقق الأبيض الفوز في 9 مباريات وتعادل في 4 مواجهات وخسر في 5 لقاءات.

ببنما يحتل فريق المصري المركز الثاني برصيد 39 نقطة، من 24 مباراة، فاز 11 مباراة وتعادل في 6 وخسر في 7 مواجهات.