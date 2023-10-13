لاتفيا ترسل طائرة خاصة لإجلاء مواطنيها من إسرائيل

أعلنت لاتفيا، اليوم الجمعة، أنها سترسل طائرة خاصة لإجلاء مواطنيها ومواطني إستونيا من إسرائيل، مؤكدة أنه يوجد حاليًا ما يقرب من 143 مواطنًا لاتفيا في إسرائيل يبحثون عن فرص لمغادرة البلاد.

وأوضحت شبكة البث العام اللاتفية أن وزارة الخارجية تبحث بالتعاون مع شركة الطيران الوطنية، إمكانية تشغيل رحلة عودة خاصة لإعادة اللاتفيين من إسرائيل.

وطلبت وزارة الخارجية اللاتفية من الشركة، تشغيل رحلة خاصة من شأنها أن توفر الفرصة لمواطني لاتفيا للعودة إلى وطنهم ممن يرغبون في مغادرة إسرائيل ومن المقرر تشغيل الرحلة الخاصة يوم الإثنين المقبل.

ووفقًا للمعلومات المقدمة من وزارة الخارجية وسفارة لاتفيا في إسرائيل، يوجد حاليًا ما يقرب من 143 مواطنًا لاتفيا في إسرائيل يبحثون عن فرص لمغادرة البلاد.

وفي سياق آخر، قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، إن إسرائيل قامت باستخدام ذخائر الفسفور الأبيض في عملياتها العسكرية في غزة ولبنان، مؤكدة أن استخدام مثل هذه الأسلحة يهدد المدنيين بالتعرض لإصابات خطيرة وطويلة الأمد.

وردًا على طلب للتعليق على هذه الاتهامات، قال الجيش الإسرائيلي إنه "ليس لديه علم حاليًا باستخدام أسلحة تحتوي على الفسفور الأبيض في غزة"، ولم يعلق على اتهام "هيومن رايتس ووتش" له بشأن استخدام تلك الأسلحة في لبنان.

وتقصف إسرائيل قطاع غزة ردًا على هجوم شنته حركة حماس على بلدات جنوبية، مما أسفر عن مقتل 1300 شخص على الأقل هذا الأسبوع، وقُتل ما لا يقل عن 1537 فلسطينيًا، وتبادلت تل أبيب أيضًا الضربات مع فصائل "حزب الله" اللبنانية.

وقالت "هيومن رايتس ووتش"، يوم الخميس، إنها تحققت من مقاطع فيديو التقطت في لبنان في العاشر من أكتوبر وغزة في 11 أكتوبر تظهر "انفجارات جوية متعددة للفوسفور الأبيض الذي أطلقته المدفعية فوق ميناء مدينة غزة وموقعين على طول الحدود الإسرائيلية اللبنانية".

وقدمت المنظمة رابطين لمقطعي فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي قالت إنهما يظهران "استخدام مقذوفات مدفعية من الفسفور الأبيض عيار 155 ميلي لحجب الرؤية، أو وضع العلامات، أو إرسال إشارات على ما يبدو"، مضيفة أن المقطعين يظهران مشاهد بالقرب من الحدود الإسرائيلية اللبنانية.

ولم تقدم المنظمة روابط لمقاطع فيديو تظهر استخدام الفسفور الأبيض في غزة، لكن قنوات تلفزيونية فلسطينية بثت مقطعًا في الأيام الماضية يظهر أعمدة رقيقة من الدخان الأبيض في سماء القطاع، وقالت إنها ناجمة عن مثل هذه الذخائر.



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