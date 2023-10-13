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مدفعية الاحتلال الإسرائيلي تتوجه نحو غزة.. هل حان وقت الهجوم البري؟
الجمعة 13 أكتوبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

ثاني وزير أمريكي يصل إسرائيل خلال 48 ساعة لدعم الاحتلال

وزير الدفاع الأمريكي
وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن

تصر الولايات المتحدة على محاولات إظهار دعمها الكامل للاحتلال الإسرائيلي وعدوانه على غزة، سواء بإرسال المساعدات العسكرية أو بوصول وزرائها واحدًا تلو الآخر للمستوطنات الإسرائيلية.

 

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ووصل وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، اليوم الجمعة، إلى إسرائيل، في زيارة رسمية تأتي بعد زيارة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن بيوم واحد.

وأكد أوستن، خلال لقائه رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على أن الولايات المتحدة تدعم الاحتلال بشكل كامل.

وكان وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، وصل إلى إسرائيل أمس الخميس.

وقال وزير الخارجية الأمريكي، خلال مؤتمر صحفي، عقده أمس الخميس، مع رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في تل أبيب: إن الولايات المتحدة الأمريكية ستعمل مع كل الأطراف في المنطقة التي مازالت تلتزم بالحفاظ على شرق أوسط أكثر أمنا وازدهارا.

وأضاف أنتوني بلينكن، خلال المؤتمر الصحفي، أن «الرسالة التي أحملها لإسرائيل هي أننا سنكون دائمًا موجودين إلى جانبكم».

 

أمريكا تتضامن مع إسرائيل

ومن جهته، قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، في وقت سابق:"طلبت من الكونجرس اتخاذ تدابير لمساعدة إسرائيل، واتصلت برئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو وأبلغته بأننا نتضامن مع إسرائيل، ونقف مع إسرائيل بوضوح".

وأضاف بايدن: "الولايات المتحدة الأمريكية أرسلت حاملة طائرة إلى المنطقة للردع، متابعا :"لا يوجد مكان للكراهية في الولايات المتحدة ضد اليهود أو المسلمين"

وأكد الرئيس الأمريكي استعداد الولايات المتحدة لنقل أي أصول عسكرية أمريكية إلى إسرائيل كلما تطلب الأمر.

 

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