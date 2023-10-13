مدير كلية الدفاع الجوي: الطالب يتدرب على علوم الدفاع الجوي بأحدث التقنيات

قال اللواء ا.ح إيهاب محمد الفيومي نائب مدير الأكاديمية العسكرية لكلية الدفاع الجوي: “انضمامنا إلى الأكاديمية يجعلنا نحتفل بتخرج دفعة الفريق مصطفي الشاذلي، فطالب الكلية يتلقى العديد من العلوم هندسة والعالمية والعسكرية بالإضافة إلي التوعية لمجابهة التحديثات ابرزها حروب الجيل الرابع والخامس.

إضافة برنامجين ميكاترونيكس والحواسب وربطهم بدراسة علوم الدفاع الجوي

وأضاف أن الكلية تدرب الطالب علي مستوي علوم الدفاع الجوي بأحدث التقنيات ونواجه كافة التحديثات مواجهتها التحديث التطوير، وتم إضافة برنامجين ميكاترونيكس والحواسب وتم ربطهم بدراسة علوم الدفاع الجوي والطالب يكون قادر علي الإلمام بكل تلك العلوم وقيادة الوحدات

وأوضح أنه على مستوى التدريب البدني للطالب أن الكلية تؤهل الطالب في المجال الرياضي للحصول على درع والكفاءة البدنية عام 2023



