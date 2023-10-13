فيلدا مدربًا لمنتخب المغرب لسيدات كرة القدم

تقرر تعيين خورخي فيلدا مديرًا فنيًا للمنتخب المغربي للسيدات لكرة القدم، وذلك بعد فترة قصيرة من قيادة المنتخب الإسباني للفوز بلقب كأس العالم 2023 لكرة القدم للسيدات.

وكان فيلدا 42 عاما، قد أقيل من تدريب المنتخب الإسباني خلال الضجة التي أثيرت بسبب قيام لويس روبياليس الرئيس السابق للاتحاد الإسباني بتقبيل لاعبة المنتخب جيني هيرموسو على الفم خلال الاحتفال بالفوز على المنتخب الإنجليزي في نهائي مونديال السيدات.

وشكل فيلدا شخصية مثيرة للجدل لفترة، حيث رفض عدد من لاعبات إسبانيا تمثيل المنتخب في المونديال تحت قيادته، وواجه انتقادات بسبب تصفيقه لروبياليس خلال الدفاع عن نفسه في قضية هيرموسو، قبل أن يستقيل روبياليس في النهاية.

كان فيلدا يحظى بدعم قوي من روبياليس الذي جدد عقده بعد قيادة المنتخب للقب المونديال، لكن الضغوط أسفرت عن رحيل كل منهما عن منصبه.

وشارك المنتخب المغربي للسيدات في المونديال للمرة الأولى عبر نسخة هذا العام وقد تأهل لدور الستة عشر، حيث شهد دور المجموعات خسارته أمام ألمانيا وفوزه على كوريا الجنوبية وكولومبيا، قبل أن يخسر أمام نظيره الفرنسي في دور الستة عشر وذلك تحت قيادة المدير الفني رينالد بيدروس.

ذكر الاتحاد المغربي لكرة القدم في بيان عبر موقعه الرسمي على الإنترنت : تعاقدت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم مع المدرب الاسباني السيد فيلدا رودريجيز "خورخي فيلدا" لتدريب المنتخب الوطني لكرة القدم النسوية في المرحلة المقبلة خلفا للسيد رينالد بيدروس الذي انتهت مهامه مع تقديم الشكر له على العمل الذي أنجزه خلال مهمته على رأس المنتخب الوطني لكرة القدم النسوية وخاصة التأهل للدور الثاني من منافسات كأس العالم.

وأضاف: وسبق للسيد فيلدا رودريجيز أن توج صحبة المنتخب الإسباني بآخر نسخة من كأس العالم للسيدات التي أقيمت مؤخرا مناصفة بالتنظيم المشترك بين أستراليا ونيوزيلندا.