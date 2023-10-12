الداخلية تواصل فعاليات المرحلة الـ24 من مبادرة "كلنا واحد"

تواصل وزارة الداخلية فعاليات المرحلة الرابعة والعشرين من مبادرة (كلنا واحد) اعتبارا من يوم 7/10/2023 ولمدة شهر للاستمرار فى توفير كافة السلع الغذائية وغير الغذائية بجودة عالية وبأسعار مخفضة بنسبة تصل إلى 40 %، وذلك بالتنسيق مع مختلف قطاعات الوزارة ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية حيث تتوافر السلع بجودة عالية وأسعار مخفضة بالمنافذ والسرادقات الموضحة على الموقع الرسمى لوزارة الداخلية (moi.gov.eg).

وذلك فى إطار توجيهات القيادة السياسية لإتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لدعم منظومة الحماية

الاجتماعية للمواطنين تحت رعاية رئيس الجمهورية حيث تم التنسيق مع كبرى الشركات والسلاسل التجارية للمشاركة فى المبادرة ، لتوفير كافة السلع الغذائية وغير الغذائية من خلال (1513 منفذا – 6 معارض رئيسية – 37 معرضا فرعيا) بمختلف محافظات الجمهورية..

وذلك بالتنسيق مع الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة والموردين من أصحاب الشركات التجارية للمشاركة فى المبادرة.

توفير كافة السلع الغذائية وغير الغذائية بأسعار مخفضة

كما تواصل الوزارة توفير كافة السلع الغذائية وغير الغذائية بأسعار مخفضة من خلال عدد

(1026) منفذ ثابت ومتحرك وسرادقات بالميادين والشوارع الرئيسية وقوافل السيارات لمنظومة

"أمان" التابعة للوزارة.

تمكن قطاع الأمن العام بالإشتراك مع مديرية أمن البحيرة من من ضبط عامل،مقيم بدائرة مركز شرطة سيدى سالم بكفرالشيخ هارب من تنفيذ عدد و46 حكم قضائى جزئى، مستأنف فى قضايا تبديد والمقضى عليه فيها بالحبس 31 سنة وبمواجهته بالأحكام الصادرة ضده أقر بصحتها تم إتخاذ الإجراءات القانونية وكفالات مالية يأتي هذا فى إطار مواصلة جهود أجهزة وزارة الداخلية المستمرة لملاحقة وضبط المحكوم.



وفى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما فى مجال ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية مرتكبى جرائم السرقات.. فقد تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من تحقيق النتائج الإيجابية التالية :

ضبط ربة منزل – مقيمة بدائرة قسم شرطة 15 مايو لقيامها بمزاولتها نشاط إجرامى تخصص فى سرقة المواطنين من كبار السن المترددين على ماكينات الصرف الآلى، عن طريق الإدعاء بمساعدتهم فى سحب الأموال من الماكينات ومغافلتهم والإستيلاء على كروت الفيزا الخاصة بهم وإستبدالها بأُخرى وسحب مبالغ مالية من حسابهم الشخصى عقب التحصل منهم على الرقم السرى، وضبط بحوزتها (عدد 5 فيزا كارت بأسماء أشخاص مختلفة - مبلغ مالى).