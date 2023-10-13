نقيب البيطريين: قدمنا مقترح لزيادة موارد اتحاد المهن الطبية

قال الدكتور خالد سليم نقيب الأطباء البيطريين، أن أعداد الأطباء، اليوم الجمعة، الذين جاءوا للتصويت على منصب النقيب والتجديد النصفى لاعضاء المجلس فى تزايد هذه العام والمنافسة قوية على مقعد النقيب.

أشار سليم الى ان جميع اعضاء اتحاد المهن الطبية حريصون على النهوض بموارد الاتحاد فى الفترة القادمة فلدينا خطط ومقترحات نناقشها باستمرار منها ما تم الموافقة علية مؤخرا من اعفاء لمن تجاوز سن السبعين من رسوم الاشتراك كما هناك مقترح اخر يشمل اعفاء من تجاوز سن التقاعد وهو ستين عام.

موارد الاتحاد للضعف



واوضح سليم انه تقدم بمقترح لزيادة قيمة الدمغة لترتفع موارد الاتحاد للضعف حيث تبلغ موارد الاتحاد ٢ مليار جنية سنويا ومع المقترح الجديظ ستزيد لاربعة مليار سنويا .



يذكر أن خالد سليم نقيب الاطباء البيطريين قد حضر اليوم لانتخابات التجديد النصفى للاطباء لدعم العملية الانتخابية .