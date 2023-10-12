المشدد 15 سنة لأخطر تشكيل عصابي للاتجار في السلاح والمخدرات بالجيزة

عاقبت محكمة جنايات الجيزة، 3 متهمين كونوا تشكيلاً عصابيًا للاتجار في المخدرات والأسلحة الثقيلة بمنطقة الصف بالجيزة، بالسجن المشدد 15 سنة وغرمة نصف مليون جنيه، وأمرت بمصادرة المضبوطات من الأسلحة والذخيرة والمواد المخدرة.

انعقدت الجلسة برئاسة المستشار محسن غراب وعضوية المستشارين أيمن عبدالحكم وأسامة عرفة رؤوساء الاستئناف.

المتهمون سقطوا بأسلحة ثقيلة و4 اسطوانات هيروين و 864 طلقة

كشفت أوراق القضية عن ورود معلومات لمعاون مباحث الصف باتجار 3 عاطلين للاتجار في الأسلحة والهيروين، بعد التحريات وبعد الحصول على إذن من النيابة العامة، خرجت مأمورية أمنية وضبطهم وهم كل من: "نصار. م"، "رائد. س"، "عبد الله. س"، أثناء استقلالهم سيارة ربع نقل يستخدومنها في نقل بضاعتهم المشبوهة، وكان بحوزتهم أسلحة نارية ثقيلة، منها سلاحين ناريين وبندقية بلجيكي مزودة بمنظار وبندقية آلية ومدفع رشاش جرينوف وكميات كبيرة من الذخيرة المتنوعة، كما تم العثور على 4 أسطوانات هيروين دسها المتهمين داخل تابلوه السيارة في محاولة لترويجها على زبائنهم. وبمواجهة المتهمين بالأحراز اعترفوا بحيازتها وملكيتهم لها.

وأوضح تقرير المعمل الكيماوي أن المادة المخدرة عبارة عن هيروين، كما حصلت المحكمة على تقرير واف من الجهة المعنية بوزارة الداخلية بأنواع السلاح والذخيرة المضبوطين، وعاين فريق من النيابة مسرح الجريمة، وخلال التحقيقات حاول المتهمين إنكار التهم الموجهة لهم في محاولة منهم للإفلات من العقاب، وحققت هيئة محكمة الجيزة في الدعوى واستمعت لأقوال الشهود والمتهمين ومرافعة النيابة العامة التي طالبت بتوقيع أقصى عقوبة على الجناة.

وبينت أوراق الدعوى أن المتهمين حازوا أسلحة ومخدرات بقصد الاتجار، وكان من ضمن الأسلحة بندقيه آلية وأخرى سريعة الطلقات ولا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها، ومدفع رشاش، وتليسكوب كما تم ضبط 864 طلقة.