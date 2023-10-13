أوزيل يدعم قضية فلسطين .. " أوقفوا الحرب "

دعم مسعود أوزيل لاعب منتخب المانيا و نجم أرسنال و ريال مدريد السابق، قضية فلسطين ضد قوات الإحتلال الإسرائيلة، مطالباً بوقف الحرب.

أوزيل يدعم فلسطين

وقال اوزيل في تغريدع عبر صفحتة الشخصية بموقع التواصل الإجتماعي تويتر: "الصلاة من أجل الإنسانية، صلاة من أجل السلام (مستخدمًا رمزًا تعبيريًا لعلم فلسطين)".

وأضاف وزيل متحدثاً عن ما يحدث في فلسطين : "الأبرياء، وخاصة الأطفال الأبرياء، يفقدون حياتهم في الحرب، من كلا الجانبين، إنه أمر مفجع للغاية ومحزن، من فضلكم أوقفوا الحرب!".

ونشر أوزيل صورة يظهر خلالها علم تركيا موطنه الأصلي، إلى جوار العلم الفلسطيني، بجوار عبارة فلسطين حرة.

ودعم عدد من لاعبي كرة الدم العرب في فرنسا قضية فلسطين ضد قوات الاحتلال الإسرائيلي هم :-

موسي التعمري لاعب مونبيليه الفرنسي

دعم الأردني موسى مونبيليه شعب فلسطين بنشر فيديو عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الإجتماعي تويتر ، ثم بعدها نشر حاله لقرار فرنسا بالحبس خمس سنوات لمن يدعم القضية الفلسيطينة.

مصطفي محمد لاعب نانت الفرنسي

كما دعم اللاعب المصري مصطفي محمد قضية فلسطين أيضاً بتغير صورته الشخصية علي حسابه الشخصية لصورة تحمل علم فلسطين.

نبيل فقير لاعب منتخب فرنسا

كما دعم نبيل فقير لاعب منتخب فرنسا وريال بيتيس الإسباني قضية فلسطين بنشر تغريده عبر حسابة الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي تويتر قائلاً: " دعم لا يتزعزع لشعب فلسطين.. وأخواتنا الذين عانوا من الفصل العنصري لفترة طويلة، نرجو أن يعود العدل والسلام"