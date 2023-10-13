نزلة برد تمنع شيكابالا من المشاركة في مران الزمالك

منح الجهاز الفني للزمالك بقيادة خوان كارلوس أسوريو، لاعبه محمود عبد الرازق "شيكابالا" صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي راحة سلبية من التدريبات الجماعية التي أقيمت اليوم الجمعة على ملعب الترسانة استعدادا لمباراة سموحة المقبلة في الدوري.





جاء سبب حصول "شيكابالا" على راحة في ظل معاناته من نزلة برد خفيفة، وفضل الجهاز الطبي للفريق بقيادة الدكتور محمد أسامة منحه راحة حتى لا يتعرض اللاعب للإجهاد.



و أدى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك فقرة تدريبات بدنية في بداية مران اليوم الجمعة الذي أقيم على ملعب الترسانة، استعدادا لمباراة سموحة المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.



وشارك اللاعبون في الفقرة البدنية تحت إشراف علاء رجب مخطط الأحمال البدنية بالفريق، وبعدها أدى اللاعبون فقرة تدريبات بالكرة والتمرير السريع.



وعقد الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للزمالك جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق التقسيمة الفنية، شرح خلالها بعض التعليمات الفنية للاعبين لتنفيذها خلال التقسيمة.



ويستعد فريق الزمالك لخوض مباراة سموحة المقرر لها يوم 21 أكتوبر الجاري في الجولة الرابعة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

