الأهلي رابع البطولة العربية لأندية السلة

أنهى الفريق الأول لكرة السلة «رجال» بالنادي الأهلي ، مشواره بالبطولة العربية للأندية محتلاً الترتيب الرابع، عقب الخسارة أمام نظيره الكويت الكويتي في مباراة تحديد المركز الثالث بالبطولة العربية للأندية التي استضافتها قطر.



وأقيمت المباراة على صالة الغرافة.

كان فريق «رجال سلة الأهلي» قد حقق فوزًا مهمًّا على نظيره فريق الاتحاد السكندري في الدور ربع النهائي بنتيجة 82-77 في المباراة التي أقيمت بصالة الغرافة أيضًا ، قبل الخسارة أمام سلا المغربي في نصف النهائي ، ليخوض مواجهة تحديد المركزين الثالث والرابع.



بعثة الأهلي في البطولة ..

وضمت البعثة كلا من الدكتور مهند مجدي عضو مجلس الإدارة رئيسًا، وأوجستي بوش مديرًا فنيًّا، وأحمد الجارحي مدربًا عامًّا، ورامي الديسطي مدربًا، وطارق الغنام مدير الفريق، ووليد الخراط إداريًّا، ومحمد راغب طبيبًا، وأحمد حسن علاجًا طبيعيًّا، ومحمد عيسى مدلكًا، وعلاء لطفي إحصاء، ومحمد الشيحي إعدادًا بدنيًّا

وتضم اللاعبين: سيف سمير، نوريس كول، عمر عبادة، إيهاب أمين، مؤمن خيري، عمرو زهران، عمرو الجندي، محمد أبو النصر، مايكل فاكوادي، مروان سرحان، عمر عرابي، مصطفى كيجو، أحمد مهيب، ويوسف المعدوي.