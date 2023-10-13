موقع جامعة سوهاج الإلكتروني يحقق مراكز متقدمة على مستوى الجامعات

اعلن الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، بأن الموقع الإلكتروني للجامعة حقق تقدمًا ملحوظًا، وفقًا لتقييم موقع similar web للتحليل الرقمي، لإصدار شهر سبتمبر ٢٠٢٣ ، حيث تقدم موقع الجامعة ٩ مراكز على مستوى الجامعات المصرية وأصبح في المركز الـ٢٨ بعدما كان في المركز ٣٧، وعلي مستوى المواقع الإخبارية المصرية ارتفع نحو ٩٥٩ مركزا ليصبح ترتيبه ٢٥٩٧ ، بينما على مستوى العالم تقدم ٥٦٫٧٨٥ مراكزاً ليكون في الترتيب ٢٦٩٫٧٨٣.





وقال الدكتور حسان النعماني أن هذا التقدم يأتي في ضوء الجهود المبذول من قبل وحده البوابة الإلكترونية للنهوض بجودة الموقع والخدمات المقدمة، موضحاً ان موقع Similar web من أهم المواقع المتخصصة في تحليل المواقع الالكترونية من حيث عدد زيارات الموقع، معدل الإرتداد، عدد الصفحات التي تمت مشاهدتها في الجلسة الواحدة على الموقع و مدة بقائه ، أهم مصادر الزيارات، وتفاصيل عن الزوار (الاهتمامات، البلد، اللغة المستخدمة).





وأوضح الدكتور محمد حشمت مدير وحدة الخدمات الإلكترونية والمعرفية بالجامعة، أن معدل الزيارات خلال شهر سبتمبر بلغ نحو ١٦٢ الف زيارة، وبمعدل وقت يقضيه الزائر على الموقع بـ 4:30 دقيقة، ومعدل 4:02 صفحة يشاهدها الزائر الواحد ، مشيرًا إلي أن أكثر الدول التي تم الدخول منها مصر، بنجلاديش، عمان و الجزائر.





وأشار المهندس طه أحمد خلف نائب مدير البوابة الالكترونية بالجامعة أن الموقع يصدر تقييمه كل شهر، وان الفئة العمرية للزوار تتراوح ما بين ١٨-٤٥ عاما، و أكثر منصات التواصل الإجتماعي التي يأتي منه زيارات الفيسبوك، يوتيوب، وتشكل الأجهزة المحمولة (الهاتف) نسبة ٧٨% من حركة المرور على الموقع.





وفي سياق متصل أعلن الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، أنه تم حصول الجامعة على المركز الخامس وفقاً لعدد طلاب الدراسات العليا الحاصلين على شهادات أساسيات التحول الرقمي في الفترة من يناير إلى سبتمبر ٢٠٢٣، وذلك وفقاً للنتائج التي أعلنتها الوحدة المركزية للتدريب بالمجلس الأعلى للجامعات.





وأكد الدكتور حسان النعماني، أن الجامعة تسير بخطى ثابتة نحو حرم جامعي ذكي تحقيقاً لرؤية الدولة 2030، ومحو الأمية الرقمية ومواكبة التطور التكنولوجي الهائل، حيث حققت الجامعة نقلة نوعية إيجابية في بيئتها التعليمية، من خلال تبني سياسة التطور التكنولوجي المتمثل في التعليم الرقمي.





وأوضح الدكتور محمد أبو الحسن مدير مركز التدريب على نظم وتكنولوجيا المعلومات بالجامعة، ان الجامعة حصدت المركز الخامس بعدد ٤٣٠٥ طالب وطالبة، مضيفاً ان الحصول علي شهادة أساسيات التحول الرقمي FDTC تعد شرط أساسي لمنح الدرجة العلمية لطلاب الدراسات العليا "دبلوم، تمهيدي، ماجستير، دكتوراة"، حيث تسهم هذه الشهادة في اكتساب التقنيات الرقمية للباحثين، وفرصة لابتكار وتصميم أساليب جذابة لتطبيقات البحث العلمي.