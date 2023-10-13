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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

كوريا الشمالية تهدد أمريكا بتوجيه ضربة قوية وسريعة لأصولها الاستراتيجية

كوريا الشمالية
كوريا الشمالية

هددت كوريا الشمالية، اليوم الجمعة، الولايات المتحدة من توجيه ضربة قوية وسريعة ضد أصولها الاستراتيجية المنتشرة في شبه الجزيرة الكورية.

 

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وذكرت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب" أن كوريا الشمالية نددت بنشر واشنطن أصولا استراتيجية نووية، ووصفتها بأنها استفزاز عسكري "غير مقنع"، محذرة من أن الأصول الاستراتيجية دخلت مياها خطيرة للغاية.

وأكدت بيونج يانج أن الضربة الأولى الأقوى والأسرع لكوريا الشمالية ستوجه إلى وسائل الردع الممتد التي تستخدمها الولايات المتحدة لهلوسة أتباعها، والقواعد في شبه الجزيرة الكورية والمناطق المجاورة لها.

وأوضحت أن العقيدة النووية التي اعتمدتها البلاد العام الماضي تسمح لها باتخاذ الإجراءات اللازمة، مثل الاستخدام الوقائي للأسلحة النووية، في حالة اعتقادها بأن هجوما نوويا ضدها وشيك.

ورست حاملة الطائرات "يو إس إس رونالد ريغان" التي تعمل بالطاقة النووية، في ميناء بوسان بجنوب شرق البلاد يوم الخميس في زيارة تستغرق 5 أيام، وهي الأولى منذ سبتمبر 2022، في استعراض للقوة ضد كوريا الشمالية. وتأتي الزيارة بعد وقت قصير من التدريبات البحرية الثلاثية التي شاركت فيها الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية واليابان.

وتعد زيارة حاملة الطائرات الأمريكية جزءا من التزام الولايات المتحدة بمواصلة تعزيز "الرؤية المنتظمة" للأصول الاستراتيجية في شبه الجزيرة الكورية، على النحو المبين في إعلان واشنطن الصادر في أبريل عقب قمة رئيسي كوريا الجنوبية والولايات المتحدة.

وفي الشهر الماضي، عدلت كوريا الشمالية الدستور لتكريس سياسة تعزيز قوتها النووية، في الوقت الذي تسعى فيه إلى زيادة ترسانتها النووية بشكل كبير.
 

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