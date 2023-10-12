كوريا الجنوبية: الصراع بين إسرائيل وفلسطين يزيد ضعف المجتمع الدولي في الاستجابة للأزمات

أكد الرئيس الكوري الجنوبي يون سيوك يول أن بلاده تعمل بشكل وثيق مع المجتمع الدولي؛ من أجل التوصل إلى حل سريع للوضع في منطقة الشرق الأوسط وإحلال السلام، مشيرًا إلى أن الصراع بين إسرائيل وفلسطين يتحول إلى حرب واسعة النطاق، وفق وكالة أنباء الشرق الأوسط.

جاء ذلك خلال اجتماع طارئ، دعا إليه يون لمناقشة الأثر الاقتصادي والأمني للحرب المتصاعدة بين إسرائيل وفلسطين، بحضور مسئولين في مجالس الأمن القومي والاقتصاد، ووزراء الخارجية بارك جين، والدفاع شين وون-سيك، والصناعة بانغ مون-كيو، ومدير وكالة المخابرات الكورية الجنوبية كيم كيو-هيون.

وقال الرئيس الكوري الجنوبي - بحسب وكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب" - "إنه إلى جانب الحرب في أوكرانيا؛ فإن الصراع الأخير بين إسرائيل وحماس؛ قد يزيد من ضعف المجتمع الدولي في الاستجابة للأزمات المختلفة، مثل أمن الطاقة وقضايا سلسلة التوريد".

وكان الرئيس الكورى قد وجه - في وقت سابق - حكومته بمتابعة ووضع إجراءات السلامة للمقيمين والمسافرين الكوريين الجنوبيين في إسرائيل.