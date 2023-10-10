كوريا الشمالية تندد بالعدوان الإسرائيلي على غزة وتتهم الاحتلال بإراقة الدماء

نددت كوريا الشمالية، اليوم الثلاثاء، بالحرب التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة، وحملتها مسؤولية إراقة الدماء في القطاع وذلك في أول تعليق على الاشتباكات الدائرة بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، وفق لما نقلت وسائل الإعلام الرسمية بالبلاد.

وتستمر، اليوم الثلاثاء، الاشتباكات بين جيش الاحتلال الإسرائيلي ومقاتلي حركة حماس والفصائل الفلسطينية الأخرى في محيط غزة، فيما ذكرت تقارير إعلامية إسرائيلية أنه تم تدمير أحياء كاملة في غزة، فيما انقطعت الكهرباء والغذاء والوقود والمياه عن القطاع.

وارتفع عدد القتلى الفلسطينيين جراء القصف الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 704، بينما كشفت وسائل إعلام إسرائيلية أن عدد القتلى جراء العمليات العسكرية التي تنفذها الفصائل الفلسطينية في أعقاب هجوم حماس ارتفع إلى نحو 1000 إسرائيلي.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية إن عدد ضحايا القصف الإسرائيلي على القطاع وفي الضفة الغربية المحتلة ارتفع إلى 704 قتلى إلى جانب نحو 3900 جريح.

بالإضافة إلى ذلك ارتفع عدد النازحين في قطاع غزة منذ بداية النزاع إلى أكثر من 187,500 شخص، وفقاً لتقرير صادر عن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية.

ويقول التقرير إن الغارات الجوية الإسرائيلية دمرت 790 وحدة سكنية وألحقت أضرارا جسيمة بما يصل إلى 5330 وحدة في المنطقة التي يبلغ عدد سكانها 2.3 مليون نسمة.

واستدعى الجيش الإسرائيلي 300 ألف جندي احتياطي في عملية تعبئة ضخمة، وسط تهديدات باجتياح بري لقطاع غزة.

وينقل جيش الاحتلال الإسرائيلي جنودا من قواعد مختلفة إلى غلاف غزة تمهيدًا للعملية البرية المحتملة، ويحشد جيش الاحتلال دبابات ومدافع ثقيلة قرب الحدود الشمالية الشرقية للقطاع.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية ارتفاع حصيلة شهداء العدوان الإسرائيلي إلى أكثر من 700 شخص وإصابة أكثر من 3700 شخص.

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