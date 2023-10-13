أمطار ورياح.. مفاجآت في طقس غدًا السبت

قالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن طقس غدًا السبت، مائل للحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، ومعتدل الحرارة على السواحل الشمالية وحار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

أضافت أن الطقس لطيف أول الليل مائل للبرودة في آخره على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، ومعتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

أكدت الأرصاد الجوية، وجود فرص لسقوط الأمطار من خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري ومدن القناة، تمتد خفيفة بنسبة حدوث 30% تقريبًا إلى مناطق من جنوب الوجه البحري والقاهرة الكبرى على فترات متقطعة.

وتابعت: نشاط الرياح على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

درجات الحرارة المتوقعة غدًا

القاهرة والوجه البحري: العظمى 29 الصغرى 21

السواحل الشمالية: العظمى 26 الصغرى 20

جنوب سيناء: العظمى 33 الصغرى 24

شمال الصعيد: العظمى 31 الصغرى 18

جنوب الصعيد: العظمى 34 الصغرى 23