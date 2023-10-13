عاجل
مدفعية الاحتلال الإسرائيلي تتوجه نحو غزة.. هل حان وقت الهجوم البري؟
الجمعة 13 أكتوبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

أمطار ورياح.. مفاجآت في طقس غدًا السبت

أمطار ورياح
أمطار ورياح

قالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن طقس غدًا السبت، مائل للحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، ومعتدل الحرارة على السواحل الشمالية وحار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

أضافت أن الطقس لطيف أول الليل مائل للبرودة في آخره على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، ومعتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

أكدت الأرصاد الجوية، وجود فرص لسقوط الأمطار من خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري ومدن القناة، تمتد خفيفة بنسبة حدوث 30% تقريبًا إلى مناطق من جنوب الوجه البحري والقاهرة الكبرى على فترات متقطعة.

وتابعت: نشاط الرياح على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

درجات الحرارة المتوقعة غدًا

القاهرة والوجه البحري: العظمى 29 الصغرى 21

السواحل الشمالية: العظمى 26 الصغرى 20

جنوب سيناء: العظمى 33 الصغرى  24

شمال الصعيد: العظمى 31 الصغرى  18

جنوب الصعيد: العظمى 34 الصغرى  23

مواد متعلقة

رفض طعن متهم بحيازة أسلحة نارية في شبرا

هيومن رايتس ووتش يتهم إسرائيل باستخدام الفوسفور في حربها بغزة

أمن القاهرة يلقي القبض على سائق متهم بإنهاء حياة طالب

وزير الشباب يتفقد نادي الرياضات البحرية بالغردقة

قصور الثقافة تكرم فتيات وسيدات ملتقى أهل مصر بالعريش

"محمد ولي: تحفيز الجماهير وتثقيفها من خلال محتواه الملهم"

الجريدة الورقية