وفد رفيع المستوى من جامعة عين شمس في زيارة لجمعية المحاربين القدامى

نظم قطاع شؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة في جامعة عين شمس زيارة إلى جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب.

جاء ذلك فى إطار احتفال جامعة عين شمس باليوبيل الذهبي لذكرى انتصارات حرب أكتوبر المجيدة.

و ترأست الدكتورة غادة فاروق القائم بعمل رئيس جامعة عين شمس و فداً رفيع المستوى من قيادات الجامعة.

وضم الوفد الدكتورة جيهان رجب مستشار نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، واللواء حسام الشربيني أمين عام جامعة عين شمس المساعد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة العمداء وكلاء كليات الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة دينا فاروق أبوزيد مدير المركز الإعلامي والقائم بعمل وكيل كلية الإعلام.

جامعة عين شمس تتعاون مع الهيئات الوطنية

وأعربت القائم بعمل رئيس جامعة عين شمس عن حرص إدارة الجامعة على مد جسور التواصل والتعاون مع الجمعيات والهيئات الوطنية المختلفة.

وأشارت القائم بعمل رئيس جامعة عين شمس إلى أن هذه زيارة تعد تقليد سنوى للعام الثاني على التوالي مشيدة بما لمسته من تطوير وتنمية فى الخدمات التى تقدمها الجمعية.

وتضمنت زيارة وفد جامعة عين شمس استعراض لتاريخ نشأة الجمعية منذ حرب فلسطين عام ١٩٤٨ ثم قامت السيدة جيهان السادات آنذاك بوضع حجر الأساس لمقر الجمعية بالوفاء والأمل قبيل حرب أكتوبر ١٩٧٣.

كما استعرض اللواء أركان حرب مدير جمعية المحاربين القدامى أهداف الجمعية و وأنشطتها وخدماتها الاجتماعية والصحية والنفسية المتنوعة و التي تشمل مصابي الحرب وذوي الاعاقة.

كما رافق وفد جامعة عين شمس فى جولة مطولة تضمنت زيارة إلى مركز العلاج الطبيعي ومصنع الأجهزة التعويضية ومساعدات الحركة و دار متحدى الإعاقة ومركز الغسيل الكلوى.

وتم عرض عدد من الأفلام الوثائقية عن أنشطة وتاريخ الجمعية وكذلك بطولات الجيش المصري أثناء ملحمة العبور العظيم وصولاً للنصر.

واختتمت الزيارة بتبادل الدروع التذكارية بين الجانبين مع التأكيد على مواصلة التعاون المشترك في العديد من المجالات.