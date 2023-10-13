محافظ أسيوط: وضع التربة الزلطية بشارع أبو الحجاج بأبوتيج تمهيدًا لرصفه



قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط إنه جاري استكمال خطة رصف وتطوير الشوارع بالمراكز والأحياء ضمن الخطة الاستثمارية الجديدة للعام المالي 2023/2024 وفقاً للاعتمادات المتوفرة لافتا إلى إنه جاري وضع التربة الزلطية بشارع أبو الحجاج بأبوتيج تمهيدًا لرصفه وتركيب الانترلوك بشارع مناع وذلك ضمن خطة المحافظة الشاملة لتحسين ورفع كفاءة الطرق حالة الشوارع الرئيسية والفرعية وتحقيق السيولة المرورية وتحسين الخدمات في كافة المراكز والمدن والأحياء مؤكدا أن ملف الرصف يأتي في مقدمة أولويات الجهاز التنفيذي لإعادة الوجه الحضاري للميادين والشوارع بكافة أنحاء المحافظة.

وأوضح محافظ أسيوط إنه جاري رصف الطرق والشوارع المدرجة في موازنة العام المالي تباعًا عقب الانتهاء من توصيل جميع المرافق والتنسيق مع كافة الجهات وشركات المرافق لافتاً إلى اهتمام الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية برفع كفاءة الطرق لتحقيق التنمية المستدامة وتنفيذ رؤية مصر 2030 وتعمل جاهدة على الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين وخاصة في الصعيد مشددًا على رؤساء المراكز والأحياء بضرورة متابعة الأعمال والجداول الزمنية للانتهاء من الخطة الموضوعة للرصف مما يسهم في رفع المعاناة عن المواطنين لتحسين الخدمات المقدمة لهم.

من جانبه أوضح محمد عبدالراضي رئيس مركز ومدينة أبوتيج إنه جاري تمهيد شارع أبوالحجاج وفرش التربية الزلطية له استعدادا لرصفه ورفع كفائته تنفيذًا لتوجيهات محافظ أسيوط وذلك في إطار خطة المركز للرصف ضمن مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي ٢٠٢٣/٢٠٢٤ حيث تم تمهيد الشارع بإستخدام معدات المركز ورفع كافة المخلفات التي تنتج عن عملية التمهيد كما تم البدء في تركيب بلاط الانترلوك بشارع مناع مشيرًا إلى المتابعة المستمرة للأعمال لتنفيذها وفقاً للمواصفات والجداول الزمنية الموضوعة وخاصة مع توفر الاعتمادات المالية لها لتقديم خدمة أفضل للمواطنين.