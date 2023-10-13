موعد مباراة السعودية ونيجيريا الودية.. والقنوات الناقلة

يخوض منتخب السعودية مواجهة من العيار الثقيل مساء اليوم عندما يصطدم بنظيره النيجيري ودياً في المباراة التي تقام على هامش معسكر الأخضر في البرتغال.

ويدخل منتخب السعودية مباراة اليوم بحثاً عهن الخروج من سلسلة النتائج السلبية التي يحققها مؤخراً حيث خسر في آخر 6 لقاءات له مابين رسمية وودية.

كما يسعى الإيطالي روبرتو مانشيني المدير الفني للمنتخب السعودي لتحقيق أول إنتصار له مع الأخضر بعد خسارته في أول مباراتين امام كوستاريكا وكوريا الجنوبية ودياً.

موعد مباراة السعودية ونيجيريا الودية

تنطلق المباراة الودية بين منتخبي السعودية ونيجيريا في تمام الساعة السابعة مساء اليوم بتوقيتي القاهرة ومكة المكرمة، بينما يكون موعد اللقاء في الثامنة مساءً بتوقيت مدينة أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة السعودية ونيجيريا الودية

تنقل مباراة السعودية ونيجيريا الودية بشكل حصري عبر قناة KSA Sports 1 HD بصوت المعلق الرياضي أحمد النفسية.

قائمة منتخب السعودية لمعسكر البرتغال

وتضم قائمة الأخضر السعودي كلا من:

محمد العويس، محمد الربيعي، راغد النجار، حامد يوسف، ياسر الشهراني، زكريا هوساوي، علي البليهي، حسن كادش، حسان تمبكتي، عبد الإله العمري، سعود عبد الحميد، سلطان الغنام، عبد الله الخيبري، عبد الإله المالكي، فيصل الغامدي، عيد المولد، محمد كنو، سلمان الفرج، ناصر الدوسري.

علي هزازي، سامي النجعي، سالم الدوسري، عبد الرحمن غريب، أيمن يحيى، فهد المولد، هارون كمارا، هيثم عسيري، صالح الشهري، فراس البريكان، عبد الله الحمدان، محمد مران.

