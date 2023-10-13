الجمعة 13 أكتوبر 2023
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د.أيمن محسب
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د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

بدء عملية التصويت في انتخابات التجديد النصفي لنقابة الأطباء.. صور

انتخابات التجديد
انتخابات التجديد النصفى لنقابة الأطباء

انطلقت في التاسعة من صباح اليوم الجمعة، عملية التصويت بانتخابات التجديد النصفي لنقابة الأطباء، وتستمر حتى الساعة الخامسة مساء. 

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تفاصيل اجتماع اللجنة العامة لانتخابات الأطباء اليوم

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وتُجرى انتخابات التجديد النصفى لنقابة الأطباء علي منصب النقيب العام وعضوية مجلس النقابة العامة علي مستوى الجمهورية أكثر من 15 عام قيد، وأقل من 15 عام، والمقاعد الشاغرة على مستوى المناطق، ومنصب النقيب بالفرعيات والمقاعد الشاغرة أكثر وأقل من 15 عام بالنقابات الفرعية. 

انتخابات التجديد النصفى لنقابة الأطباء 

ويتنافس على مقعد النقيب العام 9 مرشحين هم: أمين عام النقابة السابق أسامة عبدالحى، وأعضاء مجلس النقابة العامة إيهاب الطاهر، ومحمد سلامة، وأحمد حسين، بالإضافة إلى عبدالإله حجازى، ومحمد طنطاوى، وعلى كامل، ومحمد محمد منير، وأبو المجد الهوارى. 

 

وكان قد تم فتح باب الترشح لانتخابات التجديد النصفى لنقابة الأطباء، الثلاثاء 20 يونيو 2023، واستمرت لمدة 10 أيام، حتى يوم الجمعة 30 يونيو 2023، وقد تم إعلان القوائم الأولية لأسماء المرشحين يوم الجمعة 7 يوليو الماضى، وتبع ذلك فتح باب الطعون يوم الإثنين 10 يوليو 2023، ثم فتح باب التنازلات حتى الخميس 27 يوليو 2023. 

انتخابات التجديد النصفى لنقابة الأطباء 

يذكر أن انتخابات التجديد النصفي تجري كل عامين، المرة الأولي تشمل نصف أعضاء مجالس النقابات فقط، والمرة الثانية تشمل النصف الأخر بالاضافة إلى مقاعد النقباء على مستوي الجمهورية.

 

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