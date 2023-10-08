تفاصيل اجتماع اللجنة العامة لانتخابات الأطباء اليوم

عقدت نقابة الأطباء، مؤتمراً صحفيًا، اليوم الأحد 8 أكتوبر 2023، بدار الحكمة؛ بحضور أعضاء لجنة الانتخابات، وذلك للإعلان عن الاستعدادات الخاصة التي قامت بها النقابة لانتخابات التجديد النصفي لنقابات أطباء مصر، والمقرر إقامتها يوم 13 أكتوبر الجاري.

ودعا الدكتور عماد سمير عضو مجلس نقابة الأطباء وعضو اللجنة العامة لانتخابات الأطباء، جموع الأطباء للاشتراك في الانتخابات بالإدلاء بأصواتهم يوم الجمعة القادم، مؤكداً أنه يتم فتح اللجان الانتخابية بجميع المحافظات من الساعة 9 صباحاً وحتى الـ 5 مساءً.

حضور جموع الأطباء للإدلاء بأصواتهم يوم الانتخابات

وأكد الدكتور مصطفى عشوب رئيس اللجنة العامة للانتخابات، أن حضور جموع الأطباء للأدلاء بأصواتهم يوم الانتخابات سيكون دليلًا قويًا على نجاح العملية الانتخابية وبالتالي نجاح للنقابة وتمثيل جيد لجمعيتها العمومية.

وأوضح عشوب، أن انتخابات الأطباء تحكمها قوانين ولوائح وأعراف والجميع ملتزم بها حتى تخرج العملية الانتخابية بصورة لائقة وفي أحسن حال.

وأضاف رئيس اللجنة العامة للانتخابات، أنه تم تشكيل لجنة الانتخابات من قبل مجلس النقابة العامة للأطباء في شهر مايو الماضي وقد تم فتح باب الترشح لانتخابات التجديد النصفي، على مقعد النقيب العام ومقاعد عضوية مجالس النقابة العامة، ومقعد النقيب الفرعي ومقاعد عضوية مجالس النقابات الفرعية، يوم الثلاثاء الموافق 20 يونيو، وتم غلق باب الترشح يوم الجمعة 30 يونيو 2023. وذلك بالنقابة العامة و النقابات الفرعية، وتم تلقي 438 طلب ترشح للنقابات الفرعية و140 طلب ترشح للنقابة العامة.

وأشار عشوب، إلى أنه تم إعلان أسماء المرشحيين الابتدائية يوم الجمعة 7 يوليو، وتم فتح باب الطعون من الاثنين 10 يوليو وحتي الجمعة 14 يوليو، وقد تلقت لجنة الانتخابات عدد 14 طعن وتم دراسة جميع الطعون وتم الفصل فيها، وتم اعلان نتيجة الطعون وأسماء المرشحين بعد نتيجة الطعون يوم الثلاثاء 18 يوليو 2023، وتم فتح باب التنازلات من السبت 22 يوليو وحتي الخميس 27 يوليو، وتم إعلان القائمة النهائية يوم الخميس 10 أغسطس 2023م وجاء عدد المرشحيين للنقابة العامة 77 مرشحا و324 مرشحا للفرعيات.

وأكد أن لجنة الانتخابات تقوم حالياً بتجهيز الكشوفات والمقرات الانتخابية بالتعاون مع النقابات الفرعية استعدادا ليوم الانتخابات والتي ستجرى يوم الجمعة 13 أكتوبر 2023 بمقار النقابات الفرعية والتي تم الإعلان عنها في وقت سابق.

وتابع: " العملية الانتخابية سوف تقام تحت إشراف قضائى كامل من مستشاريين من النيابة الإدارية، وذلك بداية من فتح اللجان الانتخابية وحتى فرز الأصوات ومن ثم إعلان النتيجة.

ورحب عشوب، بجميع منظمات وهيئات المجتمع المدني الراغبين في الإشراف على انتخابات الأطباء وكذلك وكلاء المرشحيين، وذلك تاكيداً على عدالة ونزاهة العملية الانتخابية.