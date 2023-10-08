نقيب الأطباء البيطريين: ما حدث من الشعب الفلسطيني رد فعل للتعدى المستمر على المسجد الأقصى

تقدم الدكتور خالد سليم النقيب العام للأطباء البيطريين بخالص العزاء وصادق المواساة في شهدائنا وشهداء الأمة الإسلامية والعربية، شهداء فلسطين الأبية، الذين نالوا الشهادة في سبيل الدفاع عن وطنهم وأمتهم، وقضيتنا وقضيتهم، قضية شرفاء العالم، داعياً الله أنْ يلهم الشعب الفلسطيني الصمود في وجه الطغيان.

وأكد سليم، أن ما حدث هو رد فعل للتعدى على المسجد الأقصى وأهالي القدس من قبل المتطرفين اليهود وأنه على إسرائيل إيقاف هذه التعديات.

وندد النقيب العام للأطباء البيطريين، بتكرار الاعتداء الإسرائيلي على المدنيين العزل، متمنياً التدخل الدولى الإيجابى لحقن الدماء وعدم وقوع مزيد من الضحايا الفلسطينيين.