مدرب الأهلي السعودي يراقب اللاعبين بـ GBS

منح المدرب الألماني ماتياس يايسله المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي السعودي، لاعبي الراقي إجازة لمدة خمسة أيام لكنها مشروطة حتى لا يخرج اللاعبين عن السيطرة في إجازتهم.

مدرب الأهلي: الالتزام بـ GBS أو العقوبة

اشترط يايسلة مدرب الأهلي لحصول اللاعبين على خمسة أيام إجازة أن يلتزم كل لاعب بإرتداء جهاز “GBS” خاص بالتمارين الرياضية لمدة يومين من أيام الإجازة، ليحقق من خلاله رقمًا في الجري تمَّ الاتفاق عليه بين اللاعبين ومدرب اللياقة في النادي.

واكدت مصادر سعودية من داخل النادي الأهلي أن المدرب صاحب الـ 35 عامًا هدد اللاعبين الذي لن يلتزموا بما هو متفق عليه، بعقوبة شديده عقب العودة للتدريبات الجماعية قبل استكمال مباريات الدوري، والتي قد تكون عن طريق خصم جزء من الراتب.

رفض يايسلة الراحة السلبية للاعبيه بالرغم من دخول فترة التوقف، مطالبهم بإجراء بعض التمارين من بينها الجري حتى يكونوا على أتم استعداد لمباريات الجولة العاشرة من مسابقة دوري المحترفين، على أن يعود الجميع للتدريبات الجماعية يوم الثلاثاء المقبل، استعدادًا للقاء الوحدة في الجولة العاشرة.