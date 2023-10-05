الدكتور وجدي زين الدين: "(حكاية وطن) كشف حساب من الدولة للمواطن"

قال الكاتب الصحفي الدكتور "وجدي زين الدين"، رئيس تحرير جريدة الوفد: “إن مؤتمر حكاية وطن، حدوتة كبيرة روت ما حدث بمصر طوال السنوات العشر الماضية، مقدمًا تحيته لمن أخرج مشهد حكاية وطن الرائع، وهو كشف حساب من الدولة للمواطن”.

أكد رئيس تحرير “جريدة الوفد”، خلال حواره مع برنامج “الحياة اليوم”، المذاع عبر "قناة الحياة": حكاية وطن اختصار شديدٌ جدًّا لما تحقق، متابعا أنه مشروع وطني مصري، لمسار الدولة المصرية، بمعنى أن هناك رؤية وتخطيطًا واستراتيجيات في كل المجالات.

أضاف أن الدولة المصرية تسير على خطط واستراتيجيات منذ عام 2014 حتى الآن، وتشمل استراتيجيات المشروع الوطني، كل مناحي الحياة فيما يتعلق بشأن الدولة المصرية.

تابع أن مشروع الدولة الوطنية بدأ بتثبيت أركان الدولة وتحقيق الأمن والاستقرار والحرب على الإرهاب والمشروعات التنموية، وكل ما يتعلق بشئون المصريين دون استثناء.

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