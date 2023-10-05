الدكتور وجدي زين الدين: الدولة المصرية تسير وفق خطط منذ 2014 وحتى الآن

قال الكاتب الصحفي الدكتور وجدي زين الدين، رئيس تحرير جريدة الوفد، إن مؤتمر حكاية وطن، برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي، وضع مشروعا وطنيا مصريا، لمسار الدولة المصرية، بمعنى أن هناك رؤية وتخطيط واستراتيجيات في كل المجالات.

وأضاف رئيس تحرير جريدة الوفد، خلال حواره مع برنامج الحياة اليوم، المذاع عبر قناة الحياة، أن الدولة المصرية تسير على خطط واستراتيجيات منذ عام 2014 وحتى الآن، وتشمل استراتيجيات المشروع الوطني، كل مناحي الحياة فيما يتعلق بشأن الدولة المصرية.

وتابع أن مشروع الدولة الوطنية بدأ بتثبيت أركان الدولة وتحقيق الأمن والاستقرار والحرب على الإرهاب والمشروعات التنموية، وكل ما يتعلق بشؤون المصريين دون استثناء.

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