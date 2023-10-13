أحمد محمد ثروت يكشف تفاصيل مرضه النادر (فيديو)

كشف المخرج أحمد محمد ثروت، ابن الفنان محمد ثروت، تفاصيل مرضه النادر، قائلًا، إنه انشغل في العمل ووصف نفسه بأنه "بيتنفس شغل"، متابعًا: "ربنا اختصني بشيء آخر خمس سنين اتحولت لآلة فحب يعرفني يعني إيه الله أكبر مهما بلغ الإنسان من معرفة".

أوضح خلال ببرنامج “معكم منى الشاذلي” المذاع على قناة “أون إي” الخميس، أنه قبل شهر رمضان أثناء انشغاله في العمل سَعُلَ دم وطلب من خطيبته أن ينصرف، وشعر بعدم اتزان أثناء سيره، قائلًا: "في ظرف 30 دقيقة فقدت الحركة، وكنت سايق لقيت عيني قفلت فجأة، فقررت خطيبتي توديني المستشفى".

أشار إلى أن الأطباء لم يستطيعوا تشخيص المرض رغم الفحوصات، مضيفًا: "أنه مع أول ربع ساعة ايدي تنمل وعينيه تقفل، ورجلي تنمل".

أكد أحمد ثروت أن المرض نادر ولم يتم تشخيصه كمريض مناعة، وكان أول تشخيص للأطباء أنه أصيب بجلطة.

من هو محمد ثروت؟

يذكر أن محمد ثروت، مطرب تميز في أغاني الأطفال والأغنيات الوطنية والدينية والعاطفية، ولحن له كبار الملحنيين وعلى رأسهم موسيقار الأجيال محمد عبدالوهاب ومحمد الموجي ومحمد سلطان وحلمي بكر وعمار الشريعي.

حاصل على بكالوريوس الهندسة جامعة الزقازيق عام 1978 عمل مهندسًا بعض الوقت قبل أن يتجه للغناء.

محمد ثروت عمل في برامج الأطفال مع ماما سميحة، وهو من مواليد مدينة طنطا وعمل فى التليفزيون فى الكثير من المسلسلات منها : "هى وغيرها، الكهف و الوهم و الحب ، الطاوس، الغفران".

وله العديد من الألبومات من أغانيه : "حلوين من يومنا، رشا، حاسب على قلبى، النورس، أهلا بقمرنا، سألوني، اسمعيني، حياتى".