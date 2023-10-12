محمد ثروت وابنه ضيوف منى الشاذلي.. الليلة

تستضيف الإعلامية منى الشاذلي، المطرب الكبير محمد ثروت، وابنه الفنان والمخرج أحمد ثروت، بالإضافة إلى خطيبته لمى الشواربي، في برنامجها "معكم ".

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من المقرر أن يتحدث أحمد ثروت، للمرة الأولى عن مرضه وعلاجه بعد إصابته بمرض نادر “متلازمة ميلرفيشر”، ويتحدث المطرب الكبير محمد ثروت عن حياته الشخصية والفنية، بالإضافة إلى علاقته بنجله أحمد.

يشار إلى أن يقدم المطرب محمد ثروت وابنه أحمد أغنية "الغالي علينا غالي"، خلال استضافتهم في برنامج "معكم" مع منى الشاذلي في حلقة اليوم، الخميس.



المطرب الكبير محمد ثروت وابنه الفنان والمخرج أحمد ثروت مع منى الشاذلي

معلومات عن المطرب محمد ثروت

يذكر أن محمد ثروت، مطرب تميز في اغاني الاطفال والاغنيات الوطنية والدينية والعاطفية ولحن له كبار الملحنيين وعلى رأسهم موسيقار الاجيال محمد عبد الوهاب ومحمد الموجي ومحمد سلطان وحلمي بكر وعمار الشريعي.

حاصل على بكالوريوس الهندسة جامعة الزقازيق عام 1978 عمل مهندسًا بعض الوقت قبل ان يتجه للغناء.

عمل في برامج الاطفال مع ماما سميحة، وهو من مواليد مدينة طنطا وعمل فى التليفزيون فى العديد من المسلسلات منها : "هى وغيرها، الكهف و الوهم و الحب ، الطاوس، الغفران".

وله العديد من الالبومات من اغانيه : "حلوين من يومنا، رشا، حاسب على قلبى، النورس، أهلا بقمرنا، سألوني، اسمعيني، حياتى" .

آخر حفلات المطرب محمد ثروث

جدير بالذكر أن يستعد المطرب محمد ثروت، لاحياء حفلًا غنائيًا مع الفنانة مي فاروق والفنان اللبناني وائل كفوري، تحت عنوان ليالي الطرب والغناء بالفصحي، يوم الجمعة الموافق 20 أكتوبر على مسرح أبو بكر سالم بالرياض.

ومن المقرر أن يقدم المطرب محمد ثروت، خلال الحفل مجموعة متنوعة من أجمل أغانيه القديمة والحديثة التي يحبها ويتفاعل معها الجمهور على خشبة المسرح.



المطرب الكبير محمد ثروت وابنه الفنان والمخرج أحمد ثروت مع منى الشاذلي

المطرب الكبير محمد ثروت وابنه الفنان والمخرج أحمد ثروت مع منى الشاذلي

المطرب الكبير محمد ثروت

الفنان والمخرج أحمد ثروت