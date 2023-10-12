عاجل
رئيس حزب الوفد: لم نواجه آي عراقيل في حملتنا الانتخابية نهائيا اقرأ غدًا بالوفد.. عبدالسند يمامة: برنامج اقتصادي شامل لمصلحة الوطن والمواطن عبدالسند يمامة: المعركة الانتخابية الرئاسية بمثابة عودة لحزب الوفد مجموعات نارية لـ كأس أمم أفريقيا 2023 في كوت ديفوار
الخميس 12 أكتوبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

منوعات ومرأة

في العرض الخاص لفيلم "سكر"

محمد ثروت يصدم الحضور ببدلة صفراء وظهور مميز لماجدة زكي بعد غياب 22 عاما

العرض الخاص لفيلم
العرض الخاص لفيلم سكر

نشر الفنان محمد ثروت بعض اللقطات من العرض الأول لفيلمه "سكر"، عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، وظهرت معه زوجته الفنانة منى جمال؛ لتشاركه نجاحة وتخطف الأنظار بتناسق ألوان الملابس بينهم، ليعكسا الحب المتبادل بينهم.


 

 

ويُعرف الفنان محمد ثروت بإستايلاته ذات الألوان الجريئة والمختلفة، حيث ظهر في العرض الخاص لفيلم سكر ببدلة باللون الأصفر بالكامل، فضمت بنطال وقميص وبليزر، بالإضافة لنظارة شمسية ذات الشكل الدائري باللون الأصفر.

 

وظهرت زوجته الفنانة منى جمال بفستان فضفاض مع كارديجان بنصف أكمام باللون الأصفر المتداخل مع الفضي، وحملت حقيبة يد باللون الوردي المطبوعة بالرسومات الملونة بالأصفر والأزرق الفاتح، وتزينت بمجموعة من المجوهرات الذهبية، فضمت عقد كبير الحجم وإسورة وساعة وخاتم كبير في اليد اليسرى.

 


أبطال فيلم “سكر”

ويشارك في فيلم " سكر " العديد من الفنانين أبرزهم: ماجدة زكي ( والتي تعود للسينما بعد أخر فيلم لها "إتفرج يا سلام" منذ 22 عام )، وأحمد سعد، ومحمد ثروت، وديمة أحمد، وريهام الشنواني، وحلا الترك، وعباس أبو الحسن، وياسمينا العبد، ومعتز هشام، وعلاء زينهم، ومحمد دياب.

 

مواد متعلقة

ديانا هشام تغير ملامحها وتفاجئ متابعيها بلوك جريء

لاميتا فرنجية .. فستان جذاب وأنوثة طاغية وسط الصحراء

الجمهور يشن هجوما على هيفاء وهبي.. ومعلقون يطالبون بإلغاء المتابعة

أبرز فوائد زيت الليمون وطريقة استخدامه لتنظيف الأرضيات

غير الشرب| فوائد مذهلة لـ البن.. أبرزها تستخدم في التنظيف

شمس الكويتية تستعرض أنوثتها بقميص شفاف وخصر منحوت (صور)

حلوى للانش بوكس.. طريقة عمل كيكة بالشوكليت شيبس اللذيذة

تكريم إلهام شاهين في العراق يضعها في ورطة مع الفلسطينيين
الجريدة الورقية