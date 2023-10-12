محمد ثروت يصدم الحضور ببدلة صفراء وظهور مميز لماجدة زكي بعد غياب 22 عاما

في العرض الخاص لفيلم "سكر"

نشر الفنان محمد ثروت بعض اللقطات من العرض الأول لفيلمه "سكر"، عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، وظهرت معه زوجته الفنانة منى جمال؛ لتشاركه نجاحة وتخطف الأنظار بتناسق ألوان الملابس بينهم، ليعكسا الحب المتبادل بينهم.





ويُعرف الفنان محمد ثروت بإستايلاته ذات الألوان الجريئة والمختلفة، حيث ظهر في العرض الخاص لفيلم سكر ببدلة باللون الأصفر بالكامل، فضمت بنطال وقميص وبليزر، بالإضافة لنظارة شمسية ذات الشكل الدائري باللون الأصفر.

وظهرت زوجته الفنانة منى جمال بفستان فضفاض مع كارديجان بنصف أكمام باللون الأصفر المتداخل مع الفضي، وحملت حقيبة يد باللون الوردي المطبوعة بالرسومات الملونة بالأصفر والأزرق الفاتح، وتزينت بمجموعة من المجوهرات الذهبية، فضمت عقد كبير الحجم وإسورة وساعة وخاتم كبير في اليد اليسرى.



أبطال فيلم “سكر”

ويشارك في فيلم " سكر " العديد من الفنانين أبرزهم: ماجدة زكي ( والتي تعود للسينما بعد أخر فيلم لها "إتفرج يا سلام" منذ 22 عام )، وأحمد سعد، ومحمد ثروت، وديمة أحمد، وريهام الشنواني، وحلا الترك، وعباس أبو الحسن، وياسمينا العبد، ومعتز هشام، وعلاء زينهم، ومحمد دياب.